消息称英伟达洽谈收购 / 追加投资 Reflection AI，加码开源模型

IT之家 10 月 11 日消息，据金融时报消息，知情人士透露，英伟达正就收购美国初创公司 Reflection AI 或向其追加投资展开深入谈判。

Reflection AI 专注于开发开放权重模型，于当地时间 10 月 5 日发布旗下首款开放权重 AI 模型 Beam。

知情人士补充称，目前的谈判尚处初期阶段，潜在交易可能采取多种形式 —— 包括所谓“人才兼并”模式。在这一架构下，英伟达将吸纳其核心团队并获取技术授权，从而绕开全面并购通常伴随的漫长反垄断审查。

英伟达目前已是 Reflection 的主要股东之一，也可能选择通过新一轮股权投资，或以提供更多芯片与算力资源的合作方案，进一步加深与该公司的绑定。英伟达此前已向 Reflection 注资 8 亿美元（IT之家注：现汇率约合 53.65 亿元人民币）。

据多位知情人士透露，双方有望在未来几周内敲定方案，但各方也强调谈判仍存在破裂的可能。目前具体的交易条款尚未明确，但在今年 3 月的上一轮融资中，Reflection 的估值已达 250 亿美元（现汇率约合 1,676.62 亿元人民币）。英伟达与 Reflection 双方均对此置评请求表示拒绝。

面对监管机构对 AI 领域并购的严格反垄断审视，“人才兼并”正日益成为大型科技公司的首选策略。去年 12 月，英伟达在涉及芯片设计公司 Groq 的 200 亿美元（现汇率约合 1,341.29 亿元人民币）交易中就采用了类似架构；该交易本周也刚刚引发了未获吸纳的 Groq 原员工的法律诉讼。

英伟达在过去两年开启了激进的投资扩张，旨在提振整体 AI 产业生态，并巩固自身处于该算力经济核心的统治地位。尽管英伟达旗下已推出名为 Nemotron 的开放权重 AI 模型家族，但其自身仍缺少自主研发的顶尖前沿大模型。

今年 7 月，英伟达首席执行官黄仁勋带头呼吁建立美国本土的开放权重“生态体系”，强调这对于“在全美范围内激发创新活力与繁荣机遇”至关重要。今年 9 月，这家市值达 5.5 万亿美元（现汇率约合 36.89 万亿元人民币）的科技巨头又以近 130 亿美元（现汇率约合 871.84 亿元人民币）将开源模型与数据集托管平台 Hugging Face 收入囊中。

英伟达已向 OpenAI 等头部大模型实验室、Nebius 等新兴 GPU 云厂商以及众多中小型团队累计输送了数百亿美元资金。这些投资反向进一步推高了市场对其 AI 芯片的需求 —— 对于任何构建或运行大模型的企业而言，这些芯片始终是决定算力命脉的关键核心物资。

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