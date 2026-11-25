IT之家 11 月 25 日消息，据新浪电影报道，在 11 月 24 日的新浪潮论坛 X 2026 嘉兴南湖吴天明青年电影展对话活动中，《三体》电影版编剧陈宇透露目前项目进度。

陈宇表示：《三体》是一个非常大的作品，而且有很多很喜欢这个作品的观众和粉丝，它也是最能够被世界观众所知道的当代 IP 之一。我和张艺谋导演从有这个提议以来，已经为这个事情工作了四五年，集中写（剧本）两年多时间。作为一个中国电影人去做这样一个东西，身上感觉到担子特别重，说老实话，我有一段时间都快抑郁了，压力非常大。

陈宇还称：张艺谋导演也是，我觉得他的压力特别大，甚至我说咱们至于到这个程度吗？对，就是要。要在我们自己超越自己的地方，能够去做到最好的地方，都得在前面想到，在剧本的层面打磨到最好。

“所以说在这样的一个情况下，我们目前的状态是做到了大概的基本模型，现在在进行打磨。希望能够精益求精吧，尽量不辜负那么多观众对于《三体》的期待。”

豆瓣页面显示，陈宇目前担任北京大学艺术学院教授、博士生导师、中国电影导演协会会员、中国作家协会会员，曾任中央电视台电影频道编剧、导演及国务院新闻办公室导演、编辑，原创及编剧作品有电影《满江红》、《坚如磐石》、《狙击手》、电视剧《国门英雄》（中国电视剧飞天奖一等奖）等。

综合IT之家此前报道，光线传媒董事长王长田 2024 年 6 月在上海国际电影节开幕论坛上宣布开发《三体》科幻电影，导演为张艺谋。

2024 年 10 月，新华社公布了一段对导演张艺谋的采访视频，透露了关于电影《三体》的制作进展。

张艺谋表示，准备这部电影，除了打磨剧本之外，已精选 10 多个“90 后”精英，率先成立 AI 小组，将运用“中国制造”的新科技、新观念开展创作。张艺谋举例称，关于外星飞船如何设计呈现，要梳理、学习以往上千部科幻电影和游戏中的设计，这个过程可以借助 AI 完成。

张艺谋坦言，拍摄《三体》电影最大的挑战，是拍出一部好看的电影，找到一个切入点很重要，还是要人物好，融入中国文化和科幻价值观。“我并不想拍三部，我只打算拍一部。关键是调整好心态，看大量的书和各种材料，去不断学习提高。”

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