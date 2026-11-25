IT之家 11 月 25 日消息，星际荣耀航天科技集团今日宣布，公司已完成自主研制的双曲线三号（SQX-3）可重复使用运载火箭尾段-传力极限载荷静力试验。试验获取了尾段-传力结构的极限承载能力及失效模式，达到预期目的。

SQX-3 是星际荣耀自主研发的中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭。此次试验的尾段-传力结构直径 4.2 米、长约 4.5 米，是一级九台百吨级液氧甲烷发动机推进及着陆装置回收着陆的核心承力结构。

试验产品通过了五个不同设计载荷静力试验工况考核，本次主要考核九机最大推力下的极限承载能力，覆盖了地面动力系统试车及飞行的九台发动机满推工况，并包络了冲击系数及安全系数。

加载至破坏载荷时，舱段内部发出连续响声，多处结构基本同时发生破坏，与试验设计预期相符。试验完成后检查发现，各主承力零部件发生破坏的部位与仿真预示结果基本一致，表明各主承力零部件结构设计裕度一致。

试验结果显示，尾段-传力结构的极限载荷与仿真结果偏差小于 5%，结构设计裕度精细合理（IT之家注：九机并联布局是可重复使用火箭实现大推力与推力调节的关键架构，对尾段承力结构在多工况下的设计裕度提出极高要求）。

此次试验验证了 SQX-3 尾段传力结构设计裕度与承载的可靠性，为后续设计迭代和进一步优化提供了依据，同时为 SQX-3 运载火箭“首飞入轨 + 海上回收”任务的实施奠定了基础。