IT之家 11 月 25 日消息，国家能源局今日发布 1—10 月份全国电力统计数据。

数据显示，截至 10 月底，全国累计发电装机容量 41.6 亿千瓦，同比增长 10.9%。其中，太阳能发电装机容量 13.3 亿千瓦，同比增长 16.3%；风电装机容量 7.1 亿千瓦，同比增长 20.0%。新能源装机规模持续扩大，能源绿色低碳转型步伐不断加快。

国家能源局发展规划司副司长葛炬 11 月 6 日在发布会上表示，“十五五”时期，在算力等新兴产业带动下，我国用电需求仍将刚性增长，预计年均增量将达到 6,000 亿度左右，相当于每年新增 3 个上海市的用电量。

为做好电力保供，我们建立了电力供应充裕度预警机制，提出 2030 年电力供应充裕度大于 1.1，也就是在用电负荷最高峰时刻，仍然有 10% 的保供能力余量，确保关键时刻能够“顶住峰、兜住底”。具体来说，将从源网荷储协同发力，加强电力保供能力建设。

IT之家获悉，今年迎峰度夏期间，全国用电负荷 4 次刷新历史极值，最大值比去年增加 5,000 万千瓦，华北、东北、华东等 6 个区域电网用电负荷 23 次创新高，我国电力系统平稳运行，有力保障了全社会生产生活用电需求。