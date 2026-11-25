IT之家 11 月 25 日消息，安全公司 Cybernews 发文，透露大量网络犯罪分子正假借《Roblox》外挂名义散播恶意木马。

IT之家参考《Roblox》2026 年第三季度财报，该平台日活跃用户已达到 1.38 亿人。凭借开放式沙盒创作功能和社交互动体验，该平台尤其受到儿童及年轻用户的欢迎。

不过，《Roblox》的商业化模式也一直备受争议。玩家需要使用真实货币购买虚拟货币，再通过微交易解锁游戏道具和外观装饰品。部分玩家不愿为此付费，转而在网上寻找免费的作弊工具、外挂及其他绕过付费限制的方法。

例如，今年 8 月时 Bitdefender 研究人员就发现了一起相关攻击活动。网络犯罪分子通过游戏论坛和 Discord 社区分发所谓《Roblox》作弊器，但实际上相应程序是经过恶意修改的 Xeno Executor 脚本执行工具，能够窃取浏览器数据、《Roblox》账号信息以及加密货币钱包数据等内容。

Cybernews 表示，如果儿童在家庭共用电脑上搜索《Roblox》外挂，可能在不知情的情况下将恶意软件安装到设备中。届时，受到威胁的不只是游戏账号，还可能包括个人文件、工作邮箱以及浏览器中保存的银行账户凭据等敏感信息。

针对这一问题，Cybernews 建议家长为孩子创建权限受限的 Windows 用户账户，并取消其管理员权限。这样可以避免孩子随意安装新软件或绕过系统安全设置。此外，家长还可以检查网络流量和浏览器历史记录，留意是否存在搜索《Roblox》外挂的行为，也可以关联家长账户，通过家长控制功能管理孩子的聊天内容和游戏消费。