IT之家 11 月 25 日现场消息，在今日的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏发布了小鹏 AEX360 全向主动避险技术，让汽车安全不再局限于前向防护，更能主动应对来自前后左右的碰撞风险，为用户提供更全面的安全守护。

何小鹏表示，小鹏自从成立以来，一直都致力于通过智驾能力的不断进化，持续带来安全能力的提升。第二代 VLA 发布以来，小鹏旗下车型平均出险率下降 13.93%。

依托软硬件全栈自研，小鹏物理 AI 架构融合人驾与智驾安全。本届科技日继 AEB 自动刹停、AES 主动避让之后，小鹏自研 AEX 360° 全向主动避险技术，通过实时识别全方位碰撞风险，协同制动、加速、转向等操作，主动规划安全避让路径。

未来，车辆可提前识别坑洼、积水积雪等特殊路况，主动绕行或调整防滑策略，并实现 14 级横风稳行，提升复杂环境下的行车稳定性。

IT之家在发布会现场了解到，小鹏汽车的风险预判也进一步延伸至气囊前置点爆系统、可逆式行人保护主动机盖、主动头枕等保护装置，推动传统被动安全与主动感知协同。