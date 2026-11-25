IT之家 11 月 25 日现场消息，在今日的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏宣布，小鹏第二代 VLA Lite 蒸馏版将于 12 月开启双 Orin-X 车型首批推送。

12 月首批推送

2024 款小鹏 P7+ Max

小鹏 MONA M03 Max

2025 款小鹏 G6 Max

2025 款小鹏 G7 Max

2025 款小鹏 G9 Max

2025 款小鹏 X9 Max

2027 年第一季度第二批推送

覆盖剩余双 Orin-X 车型

何小鹏介绍称，小鹏第二代 VLA Lite 单图灵 Max 蒸馏版自今年 9 月推送以来，两个月时间智驾体验大幅提升，城区 NGP 里程渗透率提升 30%、小路百公里接管次数下降 28%、单车平均城市 NGP 行驶里程提升 25%。

IT之家在发布会现场获悉，何小鹏表示，买了双 Orin-X 配置车型的车主们都很关心什么时候能把蒸馏版也推送给他们。为了做一个“好用”的蒸馏版本，小鹏直接重写了整套架构，最强版双 Orin-X 智驾即将推出，能力对齐单图灵 Max，且大幅超越行业其他双 Orin-X 甚至 Ultra 车型。