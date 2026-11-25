IT之家 11 月 25 日现场消息，在今天的小鹏科技日活动上，何小鹏宣布，小鹏首款 Robotaxi 面向终端市场定制车型 YOYO－01 将于 2027 年发布。

据介绍，小鹏第二代 VLA 蒸馏版将于今年 12 月面向双 Orin-X 车主推送。除此之外，小鹏 Robotaxi 率先融合 VLT 大脑能力，实现更复杂的场景理解和任务规划，并在未来逐步下放至小鹏量产车型。

今日早些时候，小鹏汽车宣布小鹏 Robotaxi 无人驾驶出租车 8 个月即开展主驾无安全员道路测试，11 个月即获批 L4 级示范运营资质。小鹏 Robotaxi 开启主驾无人载客体验。

何小鹏表示，小鹏 YOYO 不做运营者，只做技术服务提供商，将向全球伙伴提供可拎包部署的 Robotaxi 商业模式。

技术架构上，小鹏采用 VLA 与 VLM 舱驾融合方案，将能力更强的 VLM 模型部署在车端，实现环境与指令的本地化识别，带来更低交互延时与更好的隐私保护。同一套技术底座既支撑第二代 VLA 适应不同国家的道路环境，也向更高阶自动驾驶延伸（VLA 指视觉-语言-动作模型，VLM 指视觉语言模型，二者融合旨在让车辆同时具备环境理解与行为决策能力）。

小鹏科技日活动仍在进行中，IT之家将持续为大家带来相关报道。

相关阅读：