IT之家 11 月 25 日消息，据外媒 ITMedia 报道，京王集团现已披露今年 9 月黑客勒索软件攻击事件具体影响规模，该事件导致约 1063 万名客户个人信息遭到泄露。

其中，护照复印件涉及京王广场酒店、京王广场酒店札幌店、京王普雷索因酒店以及高山绿色酒店约 160 万条海外住客信息，以及旅行社京王观光 65 条日本国内客户信息。此外，京王普雷利亚酒店京都店 171 条海外住客信息、京王观光 771 条日本国内客户信息中的护照号码也可能泄露。

支付信息方面，包括约 2 万条京王百货专用的“京王信用卡”信息、382 条京王广场酒店行政会员卡（与京王 Passport VISA 卡合作）信息，以及京王运输运营的京王 Closet 圣蹟樱丘店 109 名用户的信用卡信息均遭泄露。

此外，京王不动产和 Rebita 在办理房产买卖、租赁合同时收取的约 4.6 万份身份证明文件，以及京王不动产和京王 SC Creation 收取的 6 份日本个人编号卡（My Number Card）复印件也可能遭泄露。

不过，截至目前，京王集团尚未发现由此次事件引发的资金损失、信息被非法利用等二次损害。集团同时表示，各类别统计人数可能存在重复。