IT之家 11 月 24 日消息，保时捷官方今日发文提醒，警惕虚假“车辆召回”信息。

保时捷提醒：警惕虚假“车辆召回”信息

近日，我们发现有不法分子冒用“保时捷（中国）汽车销售有限公司”名义，以“车辆召回”为由，通过短信等方式向车主发送虚假“召回通知”，从而诱导车主点击进入附带链接进一步提供个人信息或进行相关操作，这可能会造成车主个人信息泄露或财产损失。

保时捷中国特此提醒：请勿轻信上述虚假“召回通知”，此类短信、文件和链接均非保时捷官方发布。

保时捷官方发布的召回通知不会以任何名义要求车主提供银行卡、验证码等敏感信息，也不会要求车主进行转账、付款等操作。

如需确认车辆是否涉及保时捷官方召回，或对收到的信息存在疑问，请通过国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官方网站，联络保时捷中国客户中心或授权经销商的官方渠道进行核实。

保障客户权益与用车安全始终是保时捷中国坚守的重要原则，我们会持续致力于守护每一位车主的安心出行。

保时捷（中国）汽车销售有限公司