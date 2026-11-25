IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称微软已修复影响 Word、Excel、PowerPoint 等 Office 应用的“空白对话框”问题，并敦促受影响的 Microsoft 365 用户尽快升级到 2611 版本。

问题表现方面，根据 Microsoft 365 用户反馈，在启动 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access 或 OneNote 后，屏幕上可能出现一个没有任何文字和按钮的空白对话框。而且用户无法正常关闭该对话框，难以进入或继续使用相应应用。IT之家附上相关截图如下：

微软在支持页面表示，在 Office 版本 2611（内部版本 16.0.20625.20142）中修复该问题，普通用户可在 Office 应用内检查更新。

对于已经因空白弹窗而无法进入应用的用户，微软提供了命令行修复方式：保存工作并关闭所有 Office 程序后，以管理员身份打开命令提示符，运行指定的 Office 更新命令，即可强制升级到修复版本。

%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142