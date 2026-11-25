IT之家 11 月 25 日消息，富士通 (FUJITSU) 首席技术官 Vivek Mahajan 当地时间昨日接受彭博社采访，他表示客户对 FUJITSU-MONAKA 服务器 CPU 的初期需求旺盛，超出了企业预期。

Vivek Mahajan 提到，FUJITSU-MONAKA 的特殊身份使其成为保障关键领域主权数据安全的良好选择，日本本土与美国、欧洲潜在客户对其兴趣正在提升。富士通已联系台积电等供应链合作伙伴以保障该 CPU 的供给能跟上需求。

富士通此前预计 FUJITSU-MONAKA 芯片有望在首个财年实现 350 亿日元（IT之家注：现汇率约合 14.67 亿元人民币）的销售额，2 年内出货 50 万颗，到 2035 年时达成 5,000 亿日元（现汇率约合 209.59 亿元人民币）的年销售额。

FUJITSU-MONAKA 基于 Arm 指令集，采用 Armv9-A 架构，结合 2nm 计算芯片、5nm SRAM 芯片、5nm I/O 芯片。其拥有至多 144 个核心，最高频率 3.8GHz；支持 12 通道 DDR5-8800 内存，可扩展 PCIe Gen6 通道。