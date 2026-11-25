IT之家 11 月 25 日消息，亚马逊预计今年资本开支将达到约 2,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.47 万亿元人民币），创下历史纪录，资金主要投向 AWS 以及人工智能基础设施。

AWS 首席财务官约翰 · 费尔顿（John Felton）在接受 Business Insider 邮件采访时表示，公司会提前锁定土地、电力、审批这类建设周期漫长的资源，而服务器等设备采购则延后，等客户订单给出更明确的需求信号再出手。

他说：“我们争取在合适的最晚时点做出正确决策。”

他也解释了 AWS 的判断：在 AI 领域，行动太慢带来的风险，高于大手笔投入的风险。

“速度是一种选择，”他说，“放到 AI 这件事上，我的答案就是要加快节奏。”

费尔顿在转入 AWS 之前，在亚马逊零售业务的财务和运营岗位任职约二十年。采访中他谈及 AWS 如何权衡 AI 算力规模与投资回报、从疫情期间物流扩张中吸取的经验，以及自己的职业经历。

下面是经过小幅润色整理的问答内容：

问：当亚马逊判断是提前备货建设，还是暂缓投入时，遵循哪些原则？

答：我们依据看得见的客户需求来建设，客户的长期订单决定我们的建设规模。土地、电力、审批流程要耗时数年，所以这部分我们提前敲定。其余可以延后采购的设备，我们都会延后采购，等待更多信息，保留选择空间。

我们尽可能依托充足数据，在负责任的最晚节点做判断。如果需求没有落地，我们就不下采购订单。

问：过去多轮扩张周期里，在信息有限的情况下分配资本预算，你收获了哪些经验？

答：我们认识到不存在完美的预测。所以要针对多种情景制定方案，并随外部变化持续调整。疫情期间，消费者和卖家都依赖我们，于是我们快速扩建。这段经历让我们找到了优化方向，把物流网络按区域重构，降低了履约成本，也提升了配送时效。

放到 AWS 这边，土地、电力这类长期资产通用性强、可以长期复用，我们愿意提前锁定。其余设备等客户确认订单后再采购，之后持续跟踪待交付订单，动态调整。

问：如何形容亚马逊当前这一轮基建投资的体量？本轮扩张和以往有什么不同？

答：这次投资规模巨大，因为对应的市场机会同样巨大。AI 技术的迭代速度超过我们过往见过的任何技术，行业仍然处在早期阶段。

客户持续下长期订单、需求增长速度快于我们的装机速度，这些信号证明这笔投资具备合理性。我们同时也看到营收增长、利润率和回报表现向好。AWS 刚起步的时候，没人确定客户会不会使用它。现在客户会签下多年合约，需求来自数百万客户，我们对未来需求的判断更加清晰。

我们始终关注客户当下以及未来的需求，当年搭建履约中心、拓展末端配送网络也是这套思路。我们会优先偏向满足客户。

问：支撑 AWS 资本开支计划的核心假设与取舍是什么？

答：我们会做出很多假设，但并不认为需要被迫取舍。我们的目标是从长期角度为客户做正确的选择，不用在多个目标之间二选一。我们假设客户会持续和我们一起增长，并且以客户多年期订单作为规划基准。我们也假设建成的资产可以长期产生收益，回报会在多年周期里逐步兑现。

AI 赛道慢一步的代价，比之前几次技术转型都更高，所以我们选择提速。投资跟着需求走，目标是匹配需求规模。

问：除客户需求之外，电力供给、审批、社区沟通、宏观政策环境，会如何影响 AWS 新增数据中心的选址和节奏？

答：约束条件从来不止一项，并且一直在变化。电力、审批、芯片、内存、网络与光模块都是制约因素，一个问题刚解决，下一个瓶颈就会出现。我们要提前预判风险、主动应对。

社区沟通从规划阶段就纳入考量。我们会和地方政府、居民沟通，尽力保证数据中心落地之后，当地社区能够获益。

问：近期选举结果是否改变了你们的开支假设？

答：我们和每一届执政团队保持沟通，争取建立良性合作关系，为员工、客户和业务发声。自亚马逊成立以来，无论哪个政党执政，我们的策略都没有变：聚焦客户、坚持创新、着眼长期。这一点不会改变，我们的规划始终跟着客户需求走。

问：你们用哪些指标判断 AWS 的 AI 投资能否带来可观回报？

答：首要指标就是客户是否下达长期订单，这代表需求真实存在。截至 2026 年第三季度，我们的待交付订单规模达到 5,780 亿美元（现汇率约合 3.86 万亿元人民币），增速为三位数，覆盖各行各业、各种规模的客户。其次看投资能否回本、营收增速和利润率是否稳定。AWS 已经连续六个季度加速增长，最近一季度增速 39.3%。当这些指标都向好时，我们对回报就很有信心。

问：投资者评估 AWS AI 基建的收益模型时，最容易忽略哪一项机会？

答：最大的一点是 AI 业务和 AWS 原有业务会协同增长。客户已经把应用和数据部署在 AWS 之上，自然也会把 AI workload 放到这里。随着 AI 业务扩张，客户会消耗更多算力与存储。也就是说，为 AI 投入的基建，同时带动全平台业务增长。这就是飞轮效应，也是这套商业模式的优势所在。

问：你职业生涯大部分时间深耕运营，而不是传统财务路线，你看资本规划时，会看到纯财务背景高管容易忽略哪些点？

答：我最早做财务，之后带领运营财务团队，再转到运营业务负责人岗位，所以可以从两个视角审视方案。在亚马逊，财务负责人需要参与业务运营，思考怎么优化运转、创造价值。运营工作让我意识到，优秀的人才、技术和流程三者缺一不可。这段经历也帮助我和算力建设团队协同。

问：在进入 AWS 之前，你主导过美国配送网络的区域化改造。这段经验对 AI 基建建设有什么借鉴意义？

答：区域化改造让我们看到选址的重要性。把库存放在离客户更近的位置，配送更快、整个网络效率更高，红利延续至今。基建也是同理，算力节点的位置直接决定服务客户的效果，所以我们规划选址时始终以客户为中心。

回看疫情时期的仓库扩建计划，那段经历让你看到过度扩张有哪些风险？答：疫情期间客户需求激增，我们快速扩建，把耗时 25 年搭建的物流网络规模翻了一倍。后续我们消化产能、优化效率，区域化改造是关键抓手。这段经历教会我们，要基于看得见的真实需求去建设。放到 AI 业务里，客户签下多年合约，而服务器只在上线前几个月才采购。

问：转任 AWS 首席财务官的过程顺利吗？

答：我在财务和运营岗位深耕二十年，两年半前得到机会回到 AWS 财务线，当时毫不犹豫就接受了。AWS 是亚马逊里极具变革性、非常有意思的业务板块，我希望深入理解它。我们清楚 AI 会重塑各项业务，我想参与其中。

问：你在亚马逊有导师吗？从对方身上学到最重要的道理是什么？

答：我从很多同事身上学到很多。最重要的一条就是：速度是一种选择。有些事情适合慢做，有些事情适合加速。AI 这件事适合加快节奏，因为相关决策大多具备调整空间。

提速也意味着我的团队全员日常使用 AI。具体细节交给一线人员，他们远比我熟悉本职工作。团队已经主动拥抱 AI。比如财务团队把一份合规文件的处理时长从 160 小时压缩到 32 小时，节省下来的时间可以投入更高价值的决策工作。每周我都能看到新的落地成果和创意，很多都是我想不到的。