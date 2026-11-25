IT之家 11 月 25 日消息，哈尔滨电气集团有限公司（哈电集团）今日宣布，11 月 24 日，哈电集团汽轮机公司自主研制的国内首台 16 兆瓦级燃气轮机（HGT16），顺利通过中国机械工业联合会组织的产品鉴定，标志着该机组具备商业化应用条件，我国中小型自主燃气轮机领域再添大国重器。

IT之家获悉，HGT16 燃气轮机采用三转子结构设计，整机出力 18 兆瓦，发电效率超 35%，天然气工况下氮氧化物（@15% O₂）排放低于 25ppm，清洁低碳优势突出。机组适配机械驱动、分布式能源、应急保障电源、海上平台发电等多元场景，启停灵活、调节能力强，能够有效支撑以新能源为主体的新型电力系统建设。

据介绍，燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，是衡量国家工业基础与高端装备创新能力的标志性装备。HGT16 项目自 2022 年启动以来，向着突破国外技术壁垒、实现国产化替代目标稳步推进：

2023 年完成施工设计；

2024 年实现全部零部件国产化制造、进入总装阶段；

2025 年先后完成燃油燃气发生器性能试验、天然气燃气发生器点火；

2026 年 5 月天然气燃气发生器满负荷试车成功，9 月机组完成满负荷并网发电试车，直至本次顺利通过产品鉴定。

鉴定会前，专家组现场见证 HGT16 燃气轮机发电机组启动、升负荷及满负荷稳定运行，细致核查机组关键技术细节与试验数据。该机组示范应用于河南利源集团燃气电厂，已完成整机满负荷并网发电；经西安热工研究院有限公司第三方性能试验验证，机组出力、效率、排放、振动等关键性能参数全部达到设计指标。

经评审，专家组一致认定：HGT16 燃气轮机研制技术难度大、系统复杂度高，拥有完全自主知识产权，填补国内同功率等级产品空白；机组主要技术参数和性能指标达到同类产品国际先进水平，其中低排放燃烧室技术达到国际领先水平，满足商业化推广要求。