IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（11 月 25 日）发布博文，报道称英伟达在 Hugging Face 平台悄然公开了 Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 模型的权重。该模型采用混合专家架构，总参数达 300 亿，使用时激活 30 亿参数，对本地硬件更友好。

Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 是一款自回归图像生成模型，也是该公司新框架 Nemotron-Labs-VisualCreation 的核心光栅渲染引擎。该框架秉持“像素即代码”（Pixel as Code）的理念，不仅能生成富有表现力的图片，还能产出可编辑的视觉成果，包括网页、幻灯片、文档、图表和科学插图等。

Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 基于 Nemotron 3 Nano 打造，沿用 Nemotron-H 混合设计，结合 Mamba-2 状态空间层与传统注意力机制，并经过渐进式中期训练和组相对策略优化（GRPO）。

跑分方面，在考察密集文字生成准确率的 LongTextBench 上，该模型得分 97.98，高于 GPT Image 2 的 96.00 和 Nano Banana Pro 的 97.60。

在 GenEval 上，它以 92.86 领先 GPT Image 2 的 89.00。此外，它还在 CVTG-2K（92.53）、WISE Verified（91.50）和 BizGenEval（86.0）中拿到最高分。

不过在 GenEval2 上，GPT Image 2 以 81.00 对 65.43 占优。在 Qwen-Image-Bench 上，GPT Image 2 以 65.23 对 52.46 领先。

基准测试 ↑ Nemotron-Labs-VisualCreation GPT Image 2 Nano Banana Pro GenEval 92.86 89.00 — GenEval2 65.43 81.00 59.00 UniGenBench++ 短提示版 93.20 — 92.72 UniGenBench++ 长提示版 94.25 — 94.20 LongTextBench（长文本基准） 97.98 96.00 97.60 CVTG-2K 92.53 90.03 77.90 OneIG 54.63 51.60 58.30 Qwen-Image-Bench 52.46 65.23 59.33 WISE Verified 91.50 — 87.60 BizGenEval 86.0 83.2 76.7

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