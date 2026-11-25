IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（11 月 25 日）发布博文，报道称英伟达在 Hugging Face 平台悄然公开了 Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 模型的权重。该模型采用混合专家架构，总参数达 300 亿，使用时激活 30 亿参数，对本地硬件更友好。
Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 是一款自回归图像生成模型，也是该公司新框架 Nemotron-Labs-VisualCreation 的核心光栅渲染引擎。该框架秉持“像素即代码”（Pixel as Code）的理念，不仅能生成富有表现力的图片，还能产出可编辑的视觉成果，包括网页、幻灯片、文档、图表和科学插图等。
Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 基于 Nemotron 3 Nano 打造，沿用 Nemotron-H 混合设计，结合 Mamba-2 状态空间层与传统注意力机制，并经过渐进式中期训练和组相对策略优化（GRPO）。
跑分方面，在考察密集文字生成准确率的 LongTextBench 上，该模型得分 97.98，高于 GPT Image 2 的 96.00 和 Nano Banana Pro 的 97.60。
在 GenEval 上，它以 92.86 领先 GPT Image 2 的 89.00。此外，它还在 CVTG-2K（92.53）、WISE Verified（91.50）和 BizGenEval（86.0）中拿到最高分。
不过在 GenEval2 上，GPT Image 2 以 81.00 对 65.43 占优。在 Qwen-Image-Bench 上，GPT Image 2 以 65.23 对 52.46 领先。
|基准测试 ↑
|Nemotron-Labs-VisualCreation
|GPT Image 2
|Nano Banana Pro
|GenEval
|92.86
|89.00
|—
|GenEval2
|65.43
|81.00
|59.00
|UniGenBench++ 短提示版
|93.20
|—
|92.72
|UniGenBench++ 长提示版
|94.25
|—
|94.20
|LongTextBench（长文本基准）
|97.98
|96.00
|97.60
|CVTG-2K
|92.53
|90.03
|77.90
|OneIG
|54.63
|51.60
|58.30
|Qwen-Image-Bench
|52.46
|65.23
|59.33
|WISE Verified
|91.50
|—
|87.60
|BizGenEval
|86.0
|83.2
|76.7
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