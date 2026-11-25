IT之家 11 月 25 日消息，本微软宣布，Microsoft 365 Backup 针对 OneDrive 和 SharePoint 的恢复窗口上限，由原先的 2 年提升至 10 年。升级之后，管理员可用的数据回溯时长直接翻了五倍，对于遭遇误删数据、勒索病毒攻击以及其他数据丢失事故的企业来说十分实用。

IT之家注意到，这项更长的恢复窗口功能现已全球上线。管理员可以配置 3 个月、6 个月，或是按整年选择 1 至 10 年区间的恢复周期，可选档位为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 年，适配不同企业的合规与业务需求。

微软介绍，OneDrive 和 SharePoint 的恢复快照策略为：最近两周每 10 分钟生成一次恢复点；超出两周之后，在剩余的配置周期内改为每周生成一次恢复点。

开启方式：管理员进入 Microsoft 365 管理中心，依次打开设置 > Microsoft 365 Backup，新建或者编辑现有的 OneDrive、SharePoint 备份策略，在备份设置里选择想要的恢复时长即可。

如果企业对当前配置满意，则无需改动。微软确认，原先默认的 1 年恢复窗口保持不变。有权限访问 Microsoft 365 消息中心的用户，可以通过编号 MC1567262 查看官方公告。