IT之家 11 月 25 日消息，Counterpoint Research 在最新《智能手机市场展望追踪报告》中预测，2026 年全球智能手机出货量将同比下降 13.9%，并在 2027 年进一步下滑 6%；随后市场有望在 2028 年反弹 6%。

本轮下行主要由元件成本飙升、低价机型供给收缩以及消费者购买力下降共同驱动。手机厂商普遍通过提价、降低内存配置、削减低毛利产品、收缩产品线、聚焦重点市场与机型来应对。高端需求相对有韧性，但难以抵消大众市场的萎缩。渠道与生产端表现也不均衡，部分地区开始出现库存偏低的情况；ODM / EMS 产能利用率显著下滑，多家主要供应商在安卓大厂砍单后主动缩减产能。

Counterpoint 首席分析师 Yang Wang 表示：“2026 年的下滑原本被认为是本轮周期的底部，但内存形势比预期更紧张。移动内存的分配仍在向 AI 与服务器需求倾斜，成本压力向机型组合与零售渠道传导也需要更长时间，导致 2027 年表现更弱，尤其是低价机型和价格敏感市场。”

Counterpoint Research 市场展望

内存约束是 2027 年预期继续下调的主要原因。移动 DRAM 分配持续偏紧，2027 年初 LPDDR 价格预计进一步上涨，而且在短期内，AI 与服务器等高价值应用并未明显增加面向智能手机行业的产能。元件成本上行同时挤压供给端与消费者购买力，OEM 减少低内存配置、抬高最低规格与零售价，砍掉不再盈利的机型，导致 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,336 元人民币）以下机型市场不断收缩，且不断向该价位段的高端集中。一部分消费者会向上升级，但更多用户会推迟换机、延长换机周期或转向翻新机市场。

苹果与三星相对抗跌。Counterpoint 预计苹果将在 2026 年和 2027 年继续以微弱领先保持全球出货量第一，其中 2026 年出货预计下滑 1%、2027 年下滑 4%；高端定位、分期金融、生态忠诚度以及更优先的供应商支持持续为苹果提供支撑，但提价以及 2025—2026 年换机高峰需求被透支，将限制出货涨幅。

三星 2026 年出货预计下滑 1%、2027 年下滑 3%，表现明显好于大盘；自研元件能力、完整产品线、长期运营商与零售关系，让三星在保障供应和渠道可得性上更具弹性，不过高端与折叠屏的预期增长难以抵消 Galaxy A 系列的走弱。

中国 OEM 将连续两年承压。在 2026 年大幅收缩后，主流中国厂商预计 2027 年出货将继续下滑，在低价段与新兴市场的敞口更大，元件可得性下降和价格上涨会持续打击需求，各厂商大概率会进一步梳理产品线、退出盈利较弱的市场，财务纪律会变得更重要。华为是 2026 年的主要例外，出货预计同比增长 12%，依靠中国市场地位、国产元件能力以及海思持续取得的进展支撑；但在高定价和供应约束下，预计 2027 年会出现下滑。行业出清仍是 Counterpoint 的基准判断，中小厂商与边缘产品线面临最大风险。

Counterpoint 预计 2028 年全球智能手机出货将反弹 6%，驱动力包括内存供应改善、元件价格企稳、同比基数降低以及 2026、2027 年被推迟的换机需求逐步回归。反弹力度取决于元件成本回落向零售价格传导的速度：如果 2027 年下半年移动内存分配改善更快，换机需求会被前置，2028 年预测存在上行空间；反之，AI 与服务器需求持续争夺产能、或手机价格再度上涨，则会限制复苏。

vivo、荣耀、OPPO 和小米有望在 2028 年实现更高增速，随着价格承受力改善和安卓换机需求回归，苹果与三星则因基数相对稳健，复苏幅度更温和。折叠屏、端侧 AI 和 AI 助理会继续支撑产品差异化、规格升级和 ASP，但不会形成一轮广泛的出货超级周期。6G 手机在本十年末逐步普及，会带来额外的升级动力，但到 2030 年，市场仍无法恢复到 2025 年的出货水平。