IT之家 11 月 25 日消息，据 The Elec 报道，SK 海力士资深工程师崔康植（Choi Kang-sik）在首尔大学 AI 半导体论坛上透露，公司目标在 4 至 5 年内实现 3D DRAM 量产，首款商用产品将采用 100 层垂直堆叠存储单元。

他介绍，想要达到当前 10nm 级 DRAM 同等密度，大约需要 75 层存储单元；综合其他设计考量，第一款量产产品直接定为 100 层。现有设备可以支撑 100 层方案的制造，但如果后续要做到 200 层、300 层甚至更高堆叠，就需要专用新设备。长期规划上，SK 海力士计划借鉴 3D NAND 的多层堆叠与混合键合技术，冲击 1000 层以上。

目前 SK 海力士已经完成 3D DRAM 存储单元样片制造，并且验证了器件工作特性，刷新性能可以对标传统 DRAM。3D DRAM 是存储单元垂直堆叠的全新架构，和 HBM（多颗 DRAM 裸片堆叠）、DRAM 叠在逻辑芯片上的 3D 堆叠方案不是一回事。

据IT之家了解，传统平面 DRAM 微缩已经逼近物理瓶颈：依靠电容存电，单元尺寸越小，储电量越低、漏电流和电阻上升。3D DRAM 不再一味缩小平面尺寸，改用垂直堆叠提升密度，以此解决电容储电短板。其通过多层硅与硅锗（SiGe）薄膜堆叠、刻蚀来制造；层数越高，互联结构越复杂，刻蚀难度越大。

SK 海力士提出选择器架构，只按需激活目标电路，可以缩减互联占用面积、降低电路负载；同时借鉴 3D NAND 的刻蚀整合工艺来控制制造成本。团队还在研究用铟镓锌氧化物（IGZO）替代硅做晶体管沟道材料，IGZO 漏电流更低，数据保存时间更长；当前难点是氢等因素会改变材料特性。崔康植表示，如果可靠性问题能够解决，IGZO 有望成为 3D DRAM 的颠覆性材料。