IT之家 11 月 25 日消息，据红星资本局今日报道，近期多位长安启源 Q05、Q07、A06 车主称，车主 App 内车辆质保权益中新增了“特殊零部件”一栏，包含减震器、全车灯具、摄像头、传感器、油漆、车门锁、后视镜等 30 多种零部件，三包年限为 3 年 / 12 万公里，而购车时厂家承诺整车质保 6 年 / 15 万公里质保。

11 月 23 日，博主 @启源小 K 发文表示，当前长安启源系列车型（A06/Q06/Q05/Q07）均提供三电终身质保和整车 6 年 / 15 万公里质保。他强调：目前的权益和政策没有变化，可以三包凭证为准，不存在“6 年变 3 年”“质保缩短”“更改权益”。

11 月 24 日，长安启源车主们发现，车主 App 内“特殊零部件”一栏已被删除。长安启源相关负责人表示：“未对客户三包政策进行调整，严格按照之前给客户承诺的政策执行。本次属 App 系统升级展示错误，已整改完成。”

不过，车主们对此并不认可。车主们表示，厂家只是在车主 App 上把“特殊零部件”隐藏了，在纸质维修手册与三包凭证上，这 30 多种零部件的包修期限仍然是 3 年 / 12 万公里。

扣除易损件、蓄电池和三电，剩下适用于 6 年 / 15 万公里整车质保的只有座椅和车架子了！

据IT之家此前报道，长安启源 10 月全球销量 63,648 辆，环比增长 22.24%；其中启源 Q06 上市首月销量破万，达 10,152 辆。