IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（11 月 18 日）发布博文，介绍名为 SiliconForest 的新开源操作系统，基于苹果开源的 Darwin 与 XNU，可以在不依赖 macOS 系统的前提下运行 Mac 应用。

该项目由开发者 Chris Kearney 推出，定位为“免费、可自由修改、能运行原生 Mac 应用”的操作系统。该项目以 PureDarwin 的分支为基础，同时采用 Asahi Linux 的 GPU 与硬件驱动、Finch 框架及 Oom Mesa 等组件，并额外编译实现苹果未公开的部分。

该项目尝试绕开 macOS 本身，却保留 Mac 软件生态的兼容能力。Kearney 还将其 Wayland 合成器 Chonkstep 移植到 Darwin 上，并称运行效果“非常出色”。该系统目前已在 13 英寸 M1 版 MacBook Pro 上成功运行苹果“终端”“活动监视器”，以及原生 Mac 版 Firefox。

IT之家注：Darwin 是苹果操作系统的开源核心层，用户在 Mac 上看到的 Finder、Dock、界面设计属于 macOS；而 Darwin 负责更底层的工作，例如管理处理器、内存、文件、网络、设备驱动和进程。

Darwin 的核心是 XNU 内核。XNU 结合了 Mach 微内核与 BSD 的设计，负责调度程序、分配内存、处理硬件中断，并管理系统与硬件之间的通信。

SiliconForest 正是利用 Darwin 的开源基础，重建或移植运行 Mac 应用所需的底层能力，再配合 Asahi Linux 的硬件驱动等技术，让 M1 MacBook Pro 在不运行完整 macOS 的情况下执行原生 Mac 程序。

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