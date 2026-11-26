IT之家 11 月 25 日消息，华为推出 OSCAR（Optimal Solution with Cross-Domain Autoregression for Radio）新一代智能无线解决方案，该方案在无线物理层运行定制化高阶自回归模型，搭载于通用基带处理（UBBP）板卡上的异构计算加速器，并通过华为 SpiritPath 高速互联架构连接。

该方案针对移动网络长期存在的三大容量损失来源进行优化：多变量小区干扰、信道估计不精确以及传统单小区独立调度器。Counterpoint 指出，在现场测试中，OSCAR 可实现约 30% 的频谱效率提升和 40% 的能效提升。

传统运营商通常通过购买新频谱或新增站点和天线来增加网络容量，但这些都是资本开支（CAPEX）较高的方式，且并非最优解。中频频谱资源有限且昂贵，新站点的审批需要时间，每增加一部无线电设备都会增加能耗成本。

流量需求同样在发生变化。AI 助手、智能体、联网车辆和工业设备发送的上行数据更多，且需要比视频流更稳定的低时延连接。华为的规划目标是上行流量增长约 10 倍、上行速率超过 20 Mbps，并在 99.9% 可靠性下将时延维持在 30–200 ms。针对以手机下行流量为主的网络设计，无法满足这些新需求。

在带宽固定的情况下，根据香农容量公式，只剩下一个可以优化的变量：信噪比（SNR）。华为估计，传统无线电处理比理论极限低 30%–50%，意味着大量频谱容量未被利用。为了提高信噪比，华为针对三个方面进行优化：干扰消除、信道估计精度以及动态资源调度的计算规模。

针对密集城市中用户信号与建筑反射（多径）及邻区导频信号混合的干扰问题，传统接收器采用通用滤波，仍残留大量干扰。OSCAR 首先对干扰进行分类，然后针对性消除 —— 利用自回归模型以超过 99% 的准确率识别广泛的干扰特征，并匹配定制滤波模型，目标是将干扰抑制率提升至 90% 以上，在繁忙区域和小区重叠区域等场景中具有明显价值。

为了指向波束并选择调制级别，基站需要知道到每个用户的无线电信道。测量天线、波束、用户和邻区的每一种组合会消耗过多的空口时间，因此网络通常只采样一小部分数据来估计其余信道。

传统系统仅测量约 1/20 至 1/10 的信道。OSCAR 使用自回归模型，从约 1/10 的采样数据重建完整信道，归一化均方误差（NMSE）从约 0.1 降至 0.01，精度提升 10 倍，且历史数据使模型收敛速度最高提升 100 倍。更好的信道估计可以实现更窄的波束和更高阶的调制，并减少浪费的发射功率。

网络层面优化的复杂度随流量负载呈指数级增长，但目前各小区大多独立调度自己的用户，无法跟上日益增多的流量变量。跨多小区联合优化由于计算无法在 0.5 ms 的传输时间间隔（TTI）内完成而一直不切实际 —— 精确方法太慢，启发式捷径只能得到局部最优解。

OSCAR 跨多个小区和频段联合调度时间、频率、空间和功率，大大扩展了优化问题的规模，通过在异构加速器上运行高阶并行算法解决这一问题，数据通过 SpiritPath 高速架构交换，求解效率提升 10 倍。IT之家附上相关图片如下：

Counterpoint 认为，异构模型要在基站功率预算内以微秒级运行，关键在于硬件。通用处理器难以做到这一点。华为 UBBPi（通用基带处理）板卡将电信定制加速器与异构计算核配对，编码、解码和快速傅里叶变换等固定任务运行在专用硅片上，调度和波束成形等灵活任务则运行在异构计算核上。

华为称，这实现了约 10 倍的计算效率提升，同等性能下能耗降低约 40%。SpiritPath 互联架构以板载裸片间直接内存访问替代芯片间以太网交换，将板载时延降至数百纳秒，并通过新型连接器实现 2 倍的板间带宽。

华为公布的外场测试在上海练秋湖进行，使用 200 MHz 小区、64T64R 大规模 MIMO、80 台商用设备按近、中、远位置以 1:2:1 比例分布，混合短视频、流媒体、文件下载和 ping 流量。在邻区干扰场景下，开启 OSCAR 后各小区的平均下行吞吐量翻倍。Counterpoint 指出，这是为展示干扰特征而选择的受控测试，可以证明机制有效，但并不能确定全网平均增益。

运营商将关注的重点包括：增益在不同频谱组合和流量负载下的表现是否稳定；在现有 2G/3G/4G 层和混合厂商邻区环境中能保留多少增益；40% 的能耗数据在真实负载下是否成立；以及 UBBPi 升级的单站成本相对于释放的容量是否划算。

Counterpoint 预测，近期最可能的结果是选择性部署 —— 增益真实但集中在密集城区和小区边缘区域，运营商在热点区域部署该方案以获得板卡升级回报。

目前 OSCAR 已在华为 UBBPi 板卡上商用发布，华为引用了上海及其他运营商试点的外场测试结果。Counterpoint 认为，在基带内部、专用硅片上运行异构计算和智能算法，将成为 5G-Advanced 和 6G 无线电设计的标准组成部分，OSCAR 是早期商业案例之一，未来 12 个月内运营商独立数据将有助于验证实际增益。

参考

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