IT之家 11 月 25 日消息，奕境汽车品牌总经理曾清林刚刚发文，分享了 70% 和 90% 两组数据：

70% 来自工信部。2026 年以来， 搭载辅助驾驶功能的乘用车新车，市场渗透率已经达到 70% 。这再次印证，新能源上半场是电动化，现在来到了下半场的智能化。随着充电网络的普及和续航的提升，充电和续航对很多朋友来说已经不再是主要焦虑， 真正的考题在智驾 。

90% 这个数据来自华为智能辅助驾驶后台：买了华为智驾车型的车主，90% 以上每天都在用。这个数据在我身上也可以得到验证。我目前开奕境 X9，每天 90% 的路程都是智驾开的。

曾清林表示，有的智能辅助驾驶，让用户雨天不敢用、晚上没法用，极端工况更是害怕用，这样的智驾只会给用户添麻烦。问题往往出在感知硬件上。摄像头在夜晚、雨天、小目标面前存在短板，硬件看不全、看不准，算法再强也无从判断。

他认为，要补上这些短板，激光雷达的数量和布局，就是绕不过去的一环。四激光，正是面向 L3、一步到位的智驾硬件方案。曾清林透露，即将亮相华为乾崑生态大会的奕境 X9 纯电版在这方面准备了惊喜。预计新车会采用四激光方案。

据IT之家此前报道，奕境 X9 于 9 月 24 日上市，限时优惠价 27.98 万-35.98 万元，号称满配华为乾崑全栈智能，拥有华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信加持。

此外，奕境 X9 纯电版车型将于 11 月 27 日上市，该车将搭载超带宽千伏平台，号称“充电更快更从容”。