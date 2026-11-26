IT之家 11 月 26 日消息，谷歌联合分析化学家、基于社区开源工具打造了 Mass Spec Skills，面向 Google Antigravity 平台开放，可辅助科研人员解析串联质谱，梳理化学证据，即使采用轻量模型也能达到前沿级别的检索识别准确率。

一滴血液、土壤或植物组织样本提取液中，包含海量小分子，涵盖营养物质、激素、药物及其代谢产物、污染物、具备药用潜力的生物活性化合物。现代质谱仪可在单份样本中检测到数万种分子信号，测定带电分子的质量，并在串联质谱（MS / MS）模式下测量其碎裂产生的碎片。

这些测量值无法直接对应分子结构，研究人员无法立刻判断信号对应的化合物，也难以关联其生物学功能与下游应用。

目前质谱数据库平均仅能标注约 5% 的实测谱图，人体样本也仅能达到 10%，剩余大量未标注信号被称作质谱领域的“暗物质”。大量产生未标注信号的分子已收录在公开化学数据库中，只是对应谱图尚未录入，无法直接匹配。

传统分析化学家遵循成熟的分步流程缩小候选结构范围：检索谱图库、确定分子式、从化学数据库调取候选结构、逐一比对实测碎片峰。但单个研究就会产生数千张谱图，人工分析完全无法跟上数据规模。

Mass Spec Skills 是一套领域专用技能集，将 Gemini 的化学推理能力与成熟质谱工具、公共化学数据库查询能力结合，由 Antigravity 自动执行相关操作、整合结果、开展化学推理，最终将完整证据链呈现给化学家审核。

已收录在数据库中的分子识别效率将大幅提升；对于未被发现的新分子，该智能体也可缩小分子式范围、锁定碎片可支撑的结构片段，为完整结构解析提供方向。整个流程依赖精确质量计算、百万级化合物库检索、键断裂模拟，无法仅靠语言模型独立完成。

研究人员无需单独配置底层工具，仅用自然语言描述任务与仪器容差即可，智能体将自动串联相关技能。从单条提示出发，即可将未标注的串联质谱一路处理至推定化学结构，同时生成可审计的完整报告。流程中的每个阶段也可独立使用，完成谱图降噪、峰标注、同分异构体比对等日常小任务。

在无网络访问、无附加技能的测试条件下，Gemini 3.8 Flash、Gemini 4 Argon、Gemini 4 Carbon 三款模型的识别准确率均不足 4%，证明其无法仅靠峰列表可靠推导分子结构。仅开放受限网络访问时，前沿模型会漏判四分之一到三分之一的谱图，轻量模型漏判比例超过四分之三。

接入 Mass Spec Skills 后，三款模型的分子识别与验证准确率均达到约 97%，轻量模型精度追平两款前沿模型。同时每轮交互的生成 Token 消耗大幅下降：Flash 降低近 4 倍，Argon 降低一半，Carbon 降低近五分之一。

该工具无法仅靠 LC-MS / MS 谱图区分对映异构体、部分结构高度相近的同分异构体，这类对象需要依靠色谱保留时间、离子迁移、核磁共振等额外测量手段判别。完全未被任何数据库收录的全新分子，Antigravity 也无法独立检索确认结构，但可输出预测分子式、峰位标注、详细注释表，为化学家提供可靠的分析起点。

目前 Mass Spec Skills 已在 Google Antigravity 上线，用户下载 Antigravity 应用、安装 Mass Spec 插件即可使用；企业用户可通过 Google Cloud 凭证登录企业账户体验。谷歌同时面向 10,000 名科研人员开放 6 个月最高使用档位免费权益（滚动上线，需通过资质审核），申请通道现已开启。

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