IT之家 11 月 24 日消息，国产开放世界生存建造游戏《异化之境》将于今天稍晚在 Steam 平台开启抢先体验，目前官方已放出游戏试玩 DEMO。该作由机械狂牛工作室独立开发并发行。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5257810/异化之境/?l=schinese&cc=cn）。

根据官方介绍，《异化之境》是一款支持单人与在线合作的开放世界生存与机械建造游戏。玩家将穿过神秘传送门，来到核战后的陌生世界，在肩载机器人伙伴陈小拉的协助下采集资源、建造基地、自由拼装机械载具，并驾驶自己的造物探索自然荒野与战争遗迹，追寻特殊能源背后的秘密。

游戏核心玩法特色包括：

肩载机器人陈小拉 ：旅途中的重要伙伴，可协助玩家组装机械、搭建房屋、与其他机器人沟通，并提供照明、资料收集与通信支持。

自由组装机械 ：将轮子、座椅、风扇、推进器、炮塔与夹具等部件自由组合，玩家的设计会直接影响机械的行驶、飞行、作战与搬运表现。

荒野资源获取 ：通过砍树、狩猎、垂钓、战斗和交易积累材料与能源，将收获转化为装备、建筑与机械。

基地建造 ：从搭建第一个住所开始，逐步扩大基地规模，提升探索与资源获取效率。

开放世界探索：穿越森林与海洋，在昼夜交替与天气变化中展开探索。

语言方面，游戏完整支持简体中文界面与字幕，同时支持英语、法语、意大利语、德语在内的共 26 种语言。游戏支持 Xbox 控制器，并提供家庭共享功能。

开发者表示，本作抢先体验阶段预计将持续约 2 至 3 年，期间会根据玩家反馈持续打磨现有玩法、平衡性和整体体验。此外，游戏包含战斗、狩猎及猎物处理场景，并有暴力和血腥表现；官方披露，用户界面美术素材在开发阶段使用生成式 AI 预先制作并作为固定资源发布，游戏运行过程中不使用生成式 AI 实时生成内容，商店介绍文案及其英文翻译使用了 AI 辅助。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 系统，Intel Core i5 处理器，16 GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 960 显卡，DirectX 12 版本，宽带互联网连接，需要 13 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i7 处理器，16 GB 内存，NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 显卡，DirectX 12 版本，宽带互联网连接，需要 30 GB 可用存储空间。

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