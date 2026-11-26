IT之家 11 月 26 日消息，据韩联社 11 月 25 日报道，韩国东西发电于 11 月 25 日宣布，其内部创业项目孵化的无人机探测企业 SKIP（스킵）已完成 AI 考场作弊探测与阻断系统“Detect AI”的开发。

据官方介绍，Detect AI 原本用于捕捉未授权无人机与遥控器之间的无线信号，现在将这种频谱分析技术搬到了考场。系统接收周边无线通信信号后，交叉分析厂商识别信息与设备唯一信息，筛出可能被用于作弊的电子设备。

IT之家从报道获悉，该系统主要探测对象包括 AI 智能眼镜、针孔与纽扣式微型无线摄像头、无线耳机等。

在安全性与现场效率上，该系统只接收周边信号来工作，不会干扰考场正常通信；系统不解码、也不单独存储通信内容，从源头避免个人信息被侵害的担忧。

功能上，Detect AI 支持对未授权设备进行选择性通信阻断、显示设备接近程度、按风险评分给出探测清单、设置监督人员允许使用的设备、按考试场次管理记录，以及集成管控。

据韩国东西发电介绍，这一成果来自其内部创业培育体系：从发掘创业企业，到分拆独立后的技术升级与销路开拓，公司按阶段提供支持。SKIP 此前开发的无人机探测与阻断技术，曾用于发电厂、国防等国家重要安保设施防护，此次被扩展到生活与教育安防这一新领域。

SKIP 代表池一浩（Ji Il-ho）表示，得益于韩国东西发电体系化的内部创业培育与商业化支持，原本用于国家安保设施防御的电波探测与阻断技术，成功拓展到考试安防领域；公司将以先行应对日益智能化的 AI 作弊，为形成公平的考试文化作出贡献。

IT 之家注意到，SKIP 曾以无人机探测与阻断管控软件“S-Sentinel”获得软件质量认证（GS）1 级，并开发出自有射频扫描仪样机。该公司将于 12 月 9 日至 11 日在首尔 COEX 举行的 COMEUP 2026 上演示 Detect AI，并进行现场发布。