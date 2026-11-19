IT之家 11 月 19 日消息，三星电子与谷歌、Gentle Monster 联合推出的人工智能眼镜“Intelligent Eyewear”，尚未正式上市便取得了不错的市场反响，关键型号在预售开启后数小时内便售罄。

韩国眼镜品牌 Gentle Monster 宣布，“Intelligent Eyewear”的核心款式在韩国、美国及其他市场开启预售数小时内便售罄。目前，消费者可在官方线上店铺预约，以便在第二轮预售开启时收到通知。

这款产品最大的亮点，是将谷歌最新的人工智能模型 Gemini 引入眼镜这一产品形态。

Intelligent Eyewear 重量约为 41 克，镜框内置摄像头、扬声器和麦克风。用户无需从口袋中拿出智能手机，仅通过语音指令就能使用多项 AI 功能。

在功能设计上，这款眼镜主要面向日常使用场景，提供实时外语翻译、目的地导航以及复杂会议材料摘要等服务。其设计思路是让用户在日常佩戴眼镜的过程中，自然地使用人工智能技术，而不必额外操作其他设备。

三星电子计划于 12 月 10 日在韩国和美国正式推出这款产品，并开启全面销售。

韩国市场将率先推出与时尚眼镜品牌 Gentle Monster 合作开发的 16 款设计。美国市场则计划在此基础上增加当地品牌 Warby Parker 的 14 款产品，使总产品阵容达到 30 款。

根据不同款式的具体配置，Intelligent Eyewear 售价为 65 万至 70 万韩元（IT之家注：现汇率约合 3,257 至 3,508 元人民币）。

三星希望通过这一价格策略，同时兼顾与现有智能设备相比的价格竞争力，以及作为时尚配饰所具备的产品价值。