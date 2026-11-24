IT之家 11 月 24 日消息，国际数据公司（IDC）今日发布 2027 年中国智能眼镜市场洞察报告。进入 2027 年，智能眼镜行业将进入加速升级阶段，AI 能力、硬件体验和生态协同持续提升，市场定位和发展方向日益清晰。

IDC 认为，2027 年智能眼镜全球出货量将突破 2622.1 万台，中国突破 450.6 万台，显示轻量眼镜主导高端化升级，无显示类聚焦极简与 AI 创新。IT之家附 IDC 市场结构分化如下：

显示轻量眼镜为增长主力：其中 AI 显示眼镜成为产品高端化升级的主导方向；投屏眼镜通过丰富产品线和降低入门门槛，夯实市场基础盘，扩大用户规模。

无显示轻量眼镜聚焦轻量化、AI 创新和隐私合规，满足便携和多终端需求。

头显产品加速向垂直领域高端化发展，同时探索 C 端市场机会。

同时，隐私合规将成为智能眼镜市场的准入条件，40% 的眼镜产品将在隐私保护层面完成硬件升级，以可感知、可信任的机制应对法规升级。情境感知与多模态输入将推动交互体验升级，2027 年支持多模态交互的智能眼镜出货占比预计超过 35%。

此外，AI 智能体的普及将倒逼智能眼镜标配 NPU，2027 年具备本地 AI 推理能力的智能眼镜占比提升至 50%，Agent 任务分配权和入口权成为生态竞争新焦点。明年行业退货率有望降至 30% 以下，线下体验和试戴的完善有助于用户购买前了解产品，行业也将聚焦高频刚需场景，减少低频功能和复杂配置。