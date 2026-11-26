IT之家 11 月 26 日消息，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）今天（11 月 26 日）在 X 平台发布推文，宣布已邀请部分客户测试“私有推理”（Private Inference），主要针对工作场景提升数据隐私保护。

IT之家附上相关截图如下：

该服务隶属于 OpenAI Private Intelligence 系列，主要服务于企业和机构，增强 AI 模型的隐私保护，让前沿人工智能在更多工作场景中发挥作用。公司还认为，企业隐私对健康的行业生态十分重要。有意参与的企业可以联系 OpenAI 员工 Shekar。

声明还提到了另一项能力：“零数据留存”（ZDR）与“私有安全处理”（Private Safety Processing）配合使用，可以进行自动化安全审查。按 OpenAI 的说法，这一过程不需要公司人员接触底层内容。

这项测试目前仅面向少数客户开放，OpenAI 暂未披露具体的技术实现方式、参与测试的客户名单、正式上线时间以及收费模式。Shekar 随后表示：“这是迈向全民享有私人智能的第一步！我们正在获取保密计算能力，以便进一步扩大规模！”