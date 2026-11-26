IT之家 11 月 26 日消息，据彭博社今天报道，AI 语音初创公司 ElevenLabs 已就新一轮融资进行初步洽谈，目标估值 330 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,203.8 亿元人民币）。公司管理层计划 2027 年第一季度启动融资程序，部分潜在投资者希望加快融资速度。

据报道，此次拟定的估值相比今年 9 月的 220 亿美元（现汇率约合 1,469.2 亿元人民币）高出 50%，ElevenLabs 的快速商业化进程为估值增长提供了支撑，该公司的年度经常性收入（ARR）已从今年 9 月的 6 亿美元（现汇率约合 40.07 亿元人民币）增长至目前的 7 亿美元（现汇率约合 46.75 亿元人民币）。

IT之家注：ElevenLabs 由 Mati Staniszewski 和 Piotr Dabkowski 于 2022 年创立，凭借高度逼真的 AI 合成语音和音频模型建立了市场地位，相关技术已应用于有声读物、游戏以及企业客户服务等领域。

目前该公司的商业化产品主要有 3 个：ElevenAgents 用于对话式工作流程，ElevenCreative 用于多语言内容创作和配音，支持 90 多种语言；ElevenAPI 则面向开发者提供低延迟集成服务。