IT之家 11 月 26 日消息，11 月 25 日，Jeep 品牌在广州发布“Jeep+”生态战略，围绕产品与技术、网络与服务、文化与生活方式三大领域推进品牌在中国的升级。

按照规划，Jeep 未来三年将推出多款全新能源车型，首款车型计划于 2027 年上市。未来，Jeep 将形成燃油、插混、纯电的完整动力布局，进口与国产协同发展，产品覆盖入门、主流到豪华的不同细分市场，满足家庭出行、年轻个性及专业越野等多元化需求。

在智能化领域，面向 Jeep 品牌在中国市场的下一代新能源产品，Jeep 正与 Momenta 开展深度技术合作。双方联合开发的智驾系统，依托 Momenta 世界模型和 XHEART 新芯航途大模型芯片所构成的软硬一体解决方案，支撑智能驾驶从容应对更复杂的户外场景。

IT之家注意到，Jeep 还宣布网络扩展：到 2027 年底，网点拓展至 160 家以上，覆盖 130 个重点城市，实现一二线全覆盖；到 2028 年底，拓展至 220 家以上，覆盖 175 个城市。除 4S 用户中心外，还将布局卫星店、城市展厅、商超快闪店和独立服务站。

发布会上，Jeep 宣布与 8 家战略经销商达成品牌渠道战略合作伙伴关系，覆盖全国 12 个省份、48 个城市；双方将围绕长期经营、服务能力与用户运营展开合作，共同推进下一阶段网络布局。