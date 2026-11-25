IT之家 11 月 25 日消息，宝马基于全新纯电平台 Neue Klasse 打造的首款量产车型 —— 新世代 BMW iX3 今日正式上市并同步开启交付。另外，新世代 BMW i3 将于 11 月 27 日上市并开启订购。

新车共推出三个版本，采用全国统一价模式，30L 后驱版 26.99 万元、40L xDrive 四驱版 29.99 万元、50L xDrive 四驱版 33.99 万元，预订与上市同价。

购车权益方面，即日起至 2027 年 1 月 31 日（含）前下订，并于 2027 年 6 月 30 日（含）前完成购车，可享受限时购车权益。其中，BMW / MINI 车主预订可获得 15000 BMW 会员积分；用户还可选择悦选明天计划或悦贷金融计划，相关方案包含首付 6.55 万元、月付低至 2888 元等金融权益，另有首付 0 元起、5 年长分期方案。

此外，BMW 城区领航驾驶辅助 7 年延长服务包官方建议零售价为 25000 元，符合条件的用户在首次激活 BMW 互联驾驶服务后 30 天内购买，可享 15000 元限时优惠价。

车身尺寸方面，新车长、宽、高分别为 4885mm、1895mm 和 1635mm，轴距达到 3005mm，较海外标准轴距版增加 108mm，增加的空间全部用于第二排。外观采用数字天使光翼前脸，配备 3D 光耀格栅，霍氏弯角升级为镜光弯角，尾部采用 L 形天羽尾灯设计。

内饰方面，新车搭载新世代超感智能座舱，配备全景视域桥和 17.9 英寸向心中控屏，采用视觉锥理念构建人机交互体系。IT之家注意到，其座舱提供 Veganza 皮革材质，前排座椅支持电动调节，副驾驶配备舒适腿托，并搭载哈曼卡顿音响和三区自动空调。

智能化方面，新车搭载 BMW 新世代操作系统和升级后的 BMW AI 个人助理，融合阿里巴巴大语言模型与 DeepSeek 深度思考能力，支持 AI 智绘组件、高德定制导航、华为 HiCar 和苹果 CarPlay 手机互联。

智能驾驶方面，新车全系搭载宝马与 Momenta 联合开发的 R7 智能驾驶辅助方案，采用纯视觉感知硬件，不配备激光雷达，支持高速及城区领航辅助、记忆泊车和循迹倒车等功能，覆盖高速、城区及乡村道路等场景。

动力方面，新车采用全域 800V 高压平台和第六代 BMW eDrive 电驱技术，提供单电机后驱和双电机四驱版本。根据车型不同，30L 后驱版最大功率为 195kW，搭载 77kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 续航里程为 630km；40L xDrive 四驱版系统功率为 275kW，搭载 86.9kWh 三元锂电池，CLTC 续航里程为 702km；50L xDrive 四驱版系统功率为 345kW，搭载 113.4kWh 电池，CLTC 续航里程达到 919km。

相关阅读：

第二十四届广州国际汽车展览会专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。