IT之家 11 月 26 日消息，映泰现已在海外市场推出 EdgeComp MT-U325 迷你主机。该产品采用英特尔 Panther Lake 平台，最高可安装 128GB 内存。
据介绍，这款迷你主机搭载英特尔酷睿 Ultra 5 325 处理器，最高睿频可达 4.5GHz，TDP 为 25W，匹配 4 个 Xe3 核心，最高频率为 2450MHz。
同时，该迷你主机最高支持 128GB DDR5-7200 内存，配备 2 个 M.2 2280 插槽（PCIe 5.0 x4+PCIe 4.0 x2）和 1 个 SATA III 插槽。并具备 M.2 E-Key 和 M.2 B-Key 插槽，可安装无线网卡和 4G/5G 通信模块。该迷你主机尺寸为 196.5 × 193 × 45mm，容积约 1.7L。
IT之家附该机接口配置如下：
3 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口
1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口
2 个 USB 2.0 Type-A 接口
2 个 HDMI 2.1 接口、2 个 DisplayPort 1.4 接口
2 个 2.5GbE 网口
6 个 COM 串口