IT之家 11 月 26 日消息，知乎 11 月 23 日发布自愿公告，宣布知乎参投的天津砺思星深股权投资合伙企业已通过中间主体间接投资 DeepSeek，取得低个位数百分比股权。

据澎湃新闻 11 月 25 日报道，知乎 CEO 周源在财报后的电话会议中回应称：“这是一项我们经过充分研究、审慎评估后作出的长期战略决策。我们对这笔投资的战略目标、资金安排以及长期价值都有非常清晰的判断。”

周源表示，参与投资是知乎从更广阔的产业视角参与 AI 生态建设的一项战略布局，也为公司探索长期产业协同与价值创造机会，“我们已经充分考虑了公司的现金储备及未来经营需求。这笔投资不会对公司的正常经营和核心业务发展造成重大不利影响。”他同时强调，公司“不会以牺牲主营业务发展、财务稳健性或股东长期利益为代价进行战略投资，也会继续坚定执行回购”。

▲ 知乎宣布间接投资 DeepSeek 公告

据IT之家此前报道，知乎第三季度实现营业收入 6.59 亿元，与去年同期的 6.59 亿元基本持平。毛利率为 57.2%，较去年同期的 61.3% 同比下降 4.1%，主要受持续扩充内容供给及用户投入影响。