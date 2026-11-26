只剩 7.6 万行了！！刚刚，轰动全网的 1740 万行黎曼猜想证明，迎来了一波史诗级大瘦身。代码量暴砍 99.56%。

原版证明那 175,188 个文件，在 AWS 高配机器上得跑足足 21 个小时才能编译完；

而现在的新版本，只需要一台 12 核、24GB 内存的普通机器，在已有 Mathlib 缓存的情况下，1 到 2 个小时就能从头构建完毕。

有救了有救了！！

结果我一看仓库作者 —— 怎么又是 A➗干的？？？

大家好，过去几天我一直在和 Anthropic 的几位同事全力冲刺，开发这个证明的精简版本。我们已经成功将其篇幅缩减了大约两个数量级，从约 1500 万行减少到了约 76,000 行。

这次出手的人叫 Luke Sernau，Anthropic 研究员，本次精简由他 + 同事 +Claude 共同完成。

瘦身无望

几天前，数学家 Levent Alpöge 与 Anthropic 的 AI 模型 Claude 合作，发布了一个长达 1740 万行的黎曼猜想（RH）与广义黎曼猜想（GRH）的 Lean 语言形式化证明，其规模相当于 Lean 官方数学库（Mathlib）的 7 倍，震惊了整个数学和 AI 社区。

但问题是，这个庞大如天书的证明，文件数量超过 17.5 万个，其中只有一个文件包含了注释。

社区的第一反应是尝试理解和验证。一个名为 rh-trim 的 GitHub 项目迅速建立，目标是检查、映射和收缩这个庞大的证明。

结果显示，用 C#编写的 Tenet、用 Rust 编写的 nanoda 和用 Java 编写的 tenet-jvm 等多个独立内核，都成功接受了整个证明，并进一步分析揭示了其内部结构：

绝大部分是基础工作。最终论证只需要整个证明的 6.6%。其余部分都在构建它所需要的工具，其中很多是 Lean 数学库从未有过的成熟数学理论。

然而，当社区尝试对其进行「减肥」时，却遇到了困难。通过自动化的工具删除所有未被最终定理引用的「死代码」后，rh-trim 项目发现，最多也只能将代码量减少约 8%，而且这个削减后的版本始终未能成功编译。

一度都要绝望了，光靠代码清理根本清不完。

但现在，风暴的中心 ——Anthropic—— 亲自下场对这座代码巨山进行了重构。

怒砍黎曼猜想

就在社区上百名贡献者做牛做马地给 Claude 擦屁股时，grh-lean 横空出世了。

它对 Alpöge 的原版证明进行了彻底的重写与重构，并一口气放出了两个版本。

可读版（ grh/ ）

结构更清晰、带有大量人类可读文档和导航指南，约 30 万行代码（总计 47.7 万行），分布在 801 个文件中。 紧凑版（grh-compact/） 专为最短代码量而写，只有约 7.6 万行纯代码（算上注释的非空行约 9.5 万行，总计 11.3 万行），分布在 792 个文件中。 7.6 万行什么概念？ 如果按照原版「1470 万行对应 25 万页论文」的比例粗略换算，7.6 万行的紧凑版意味着，一份不到 1300 页的人类可读数学论证已经近在咫尺。 整个证明过程没有使用任何 sorry（Lean 中代表未完成证明的占位符），并且只依赖 Lean 最标准的三个公理：propext、Classical.choice 和 Quot.sound。 编译完成后，团队不仅用 Lean 自身的内核重放了所有模块，还动用了官方验证工具 Comparator（v4.35.0）以及 nanoda、con-leche、con-ron 等多个独立检查器进行了交叉验证，全部顺利通过。 根据项目 README 的披露，这次项目的全部 Lean 代码和文档均由 Claude（AI）编写，人类研究员与 Anthropic 同事主要负责提供方向和建议。 神了，证明和消化全让 A➗吃干抹净了😭。 最郁闷的莫过于那些正在自己家里用 AI 尝试精简证明的开发者。一位名叫 jychang 的网友在评论区大吐苦水： 我已经完成了大约 70% 的证明，目前是 3.5 万行 Lean 代码。结果 Anthropic 抢先了一步。 为什么？因为用不了 Claude，只能吃点 6.2 Sol😭。 我完全是用 GPT-6.2 Sol 做的，用的是 100 美元的 ChatGPT 套餐，只用了一个 Agent，没用子 Agent，因为子 Agent 太吃每周额度了。 而拥有海量额度、快速模式、还能随便开子 Agent 的 Anthropic 工程师抢在了我前面。 唉，也是很无奈了。 外部花了那么多时间和资源，每次只能取得一点点微小的缩减进展；而你的 A➗，只需要批一笔预算支出。。。 值得一提的是，与 Alpöge 最初未提供许可证的版本不同，grh-lean 在 Apache 2.0 许可下开源。 这意味着，社区现在可以自由地使用、修改和分发这份迄今为止关于黎曼猜想最重要的形式化证明文本。 不过，作者也特别强调，目前这份证明仅通过了机器验证，尚未有数学家完整通读，也没有配套的数学论文。 方法论大曝光 所以，从 1740 万行压缩到 7.6 万行，究竟是怎么做到的？ 面对社区的好奇，作者 Luke Sernau 简单透露了小窍门： 很遗憾关于具体方法我不能透露太多，但我通过把定义全部展开（unrolling definitions），得到一个很长、扁平化的证明，在里面寻找可以简化的地方，然后再把它们重新折叠打包起来（rolling them back up），取得了不错的效果。 通过这种方式，我可以跨越模块边界进行简化。不过，有些部分确实需要完全不同的新论证，比如彻底干掉 Vandiver 猜想相关的部分。 简单来说，就是「先拍扁、跨界消消乐、再封装」，外加「局部换血」。 在原版那 17 万多个文件里，大量定理和定义被层层嵌套在不同模块中。如果只是按文件去修剪，AI 和人类都会被模块边界挡住视线。 而 Sernau 和 Claude 采用的方法，是先把这些层层包裹的定义全部展开，变成一条长而扁平的推导链，让原本隔着好几个文件的冗余步骤直接暴露出来，实现跨边界的合并与化简，最后再重新抽象封装。 除此之外就是数学路径上的「抄近道」。 就像 Sernau 提到的「干掉 Vandiver」，对于原版中一些过于繁琐或绕远路的数学子步骤，新版直接换用了完全不同的新论证方式，很多背景材料也是从原版移植过来后彻底重写。 谁是 Luke Sernau？ 这次史诗级精简工作的领导者 Luke Sernau，是 Anthropic 的一名研究员。 公开资料显示，Sernau 在加入 Anthropic 之前，曾在 Google 和 Google DeepMind 担任高级软件工程师和研究员。 有趣的是，他正是 2023 年那份著名的谷歌内部泄密文件《我们没有护城河，OpenAI 也没有》（We Have No Moat,And Neither Does OpenAI）的作者。 在那份文件中，Sernau 指出，真正的竞争来自开源社区，开源模型将以极快的速度、更低的成本迭代，最终在能力上追赶甚至超越大型闭源模型。 Sernau 本科就读于圣母大学（University of Notre Dame）数学系。 毕业后，他在 Facebook（Meta）干了四年（2014–2018），期间主导过 Facebook 西雅图实习生项目并做过超 200 场技术面试，随后创办了程序员教育机构 BetterEngineering.org。 2019 年，Sernau 加入谷歌担任高级软件工程师，2024 年起在 Google DeepMind 担任 Staff Researcher，带领多个 AI 研究团队，研究方向横跨大模型 Scaling Laws。 2025 年 8 月，Sernau 离职谷歌，一个月后正式加入 Anthropic。 如今，他也交出了自己在 A 社的一份重要答卷 —— 将 1740 万行的天书被削成 7.6 万行、并且配上了 30 万行带导读的清晰版本。 球，被重新踢回到了人类数学家脚下。 （ps：诶，邓煜老师是不是可以尝试读一下了👀） GitHub：https://github.com/lsernau/grh-lean 本文来自微信公众号：量子位（ID：QbitAI），原标题《刚刚，黎曼猜想证明代码暴砍了 99.5%！只剩 7.6 万行》

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