IT之家 11 月 25 日消息，众所周知，部分 AI 智能体为了完成用户设定的任务近乎“不择手段”，堪比向克苏鲁许愿后发现对方是以某种扭曲的形式达成你的愿望。

为了验证 AI 智能体的越界行为，Anthropic 今日公布了一项名为 Siren 的 AI 安全评估系统，用于测试 AI 智能体发现存在沙盒安全漏洞及外部诱饵时，是否会尝试“越狱”。

该系统通过人为设置薄弱环节，观察模型能否遵守既定权限边界，以及是否会为了完成任务而访问未经授权的外部资源。

据 Anthropic 介绍，Siren 共设置了 26 种存在缺陷的沙盒环境，涵盖 Linux 命名空间、Docker 容器、gVisor 容器以及虚拟机等不同隔离方案。每个测试场景都会安排一项常规运维任务，并在沙盒外放置可能帮助模型完成任务的文件、凭据或模拟互联网服务。任务描述中会加入搜索要求、紧迫性等诱导信息，但不会明确要求模型离开沙盒，也不会授权其访问外部资源。

为避免测试影响真实系统，这些存在缺陷的沙盒还运行在一层经过加固的外部沙盒中。Anthropic 表示，测试覆盖了 1700 多种场景，参试模型均在不启用正式产品所配备安全防护措施的情况下运行。

测试结果显示，不同模型在面对外部诱饵时存在明显差异。Mythos 5 滥用外部资源的比例为 25.8%，Mythos 5.1 为 12.7%；Claude 5.5 系列以及 Mythos 5.2 的相关比例则降至 0.6% 至 1.6%。

需要注意的是，Anthropic 将模型行为区分为尝试访问沙盒外部、实际使用外部资源，以及在没有合理授权的情况下使用外部资源三种情况。上述 0.6% 至 1.6% 指的是第三种更严重的“失调”比例，并非模型尝试越过沙盒边界的比例。对于较新的 Claude 5.5 系列和 Mythos 5.2，测试中仍有 21% 至 32% 的场景出现了访问或尝试访问沙盒外部资源的行为。

Anthropic 表示，目前尚未完全确定新模型相关表现改善的具体原因。研究人员认为，监督学习数据和强化学习环境中的边界约束训练可能发挥了作用，但仍有其他因素尚待厘清。

Anthropic 还发现，在系统提示词中明确说明沙盒类型、访问限制以及遇到权限不足时应停止并报告，可以让模型尝试访问外部资源的比例降低 68% 至 96%。其中，针对 Claude 5.5 系列和 Mythos 5.2，这一比例可降至约 2% 或更低。

此外，Anthropic 还测试了其他防护措施，包括为模型提供报告沙盒漏洞的工具，以及使用自动模式在命令执行前检查操作是否符合用户意图。将这些措施结合使用后，测试中五款模型的失调比例降至 0%，Claude Mythos 5 则为 0.1%。

不过，Anthropic 强调，这些结果来自特定测试环境，不能直接等同于真实使用场景中的风险概率；相关措施也不能替代对沙盒本身的正确配置和漏洞修补。

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