IT之家 11 月 25 日消息，彭博社昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称“人类史上最大 IPO”上市（11 月 19 日）的 Anthropic 首次跌破每股 83 美元（IT之家注：现汇率约合 554.3 元人民币）的 IPO 发行价，美国东部时间 11 月 24 日 16 点（北京时间 25 日凌晨 4 点）收报 81.91 美元（现汇率约合 547 元人民币），单日下跌 6.54%。

这家上周刚创下纪录登陆纳斯达克的 AI 公司，上市首日曾以 111.50 美元（现汇率约合 744.6 元人民币）开盘，较发行价高出 34%，盘中一度突破 115 美元（现汇率约合 768 元人民币），完全稀释估值一度超过 2 万亿美元（现汇率约合 13.36 万亿元人民币）。

然而，短短数个交易日后，市场情绪迅速逆转。Anthropic 盘中最低跌至约 76 美元（现汇率约合 507.5 元人民币），较发行价低近 9%，较上市首日高点回撤约 34%；路透社测算，其市值一度面临蒸发近 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）的压力。

本轮下跌并非 Anthropic 独有。市场对 AI 企业盈利能力、巨额算力资本开支以及高估值可持续性的疑虑升温，引发科技股广泛抛售。上周，标普 500 指数与道琼斯工业指数双双进入技术性回调区间，英伟达则录得 2008 年以来最大单周跌幅。

值得注意的是，尽管英伟达在黄仁勋恢复 CEO 职务后带动 AI 相关股票一度反弹，Anthropic 仍未能跟随上涨，彭博社认为投资者正更严格审视 AI 公司的基本面与现金流。