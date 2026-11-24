IT之家 11 月 24 日消息，当地时间周二盘前交易时段，Anthropic 股价跌破 83 美元（IT之家注：现汇率约合 554.4 元人民币）的首次公开发行发行价。这家 Claude 模型开发商几天前才在纳斯达克完成创纪录的上市，行情反转十分刺眼。

该股最新下跌 6.5%，报 82 美元（现汇率约合 547.7 元人民币），延续 11 月 19 日火爆上市以来的跌势。上市首日开盘价为 111.50 美元（现汇率约合 744.7 元人民币），完全稀释后的估值一度突破 2 万亿美元（现汇率约合 13.36 万亿元人民币）。

周一晚间披露的监管文件显示，Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）在上市次日减持超过 337 万股，套现金额超过 2.8 亿美元（现汇率约合 18.7 亿元人民币）。

周一美股市场，英伟达恢复了黄仁勋首席执行官职务，带动芯片股大涨近三成，AI 板块整体走强，但 Anthropic 没能搭上这波上涨行情。

Anthropic 上市首日较发行价高开 34%，之后却被科技股整体抛售行情拖累。标普 500 指数和道琼斯指数上周收盘确认进入回调区间，英伟达也创下 2008 年以来最大单周跌幅。

Anthropic 股价快速转跌，加剧了市场担忧：AI 板块估值偏高，同时行业需要持续投入巨额资金建设算力基础设施，不断走高的利率还会进一步抬升相关成本。

Anthropic 并非个例，不少轰动一时的科技新股都曾快速回吐涨幅、跌破发行价。SpaceX 此前耗时约一个月跌破发行价；Meta 在 2012 年上市第二个交易日就跌破发行价。

对比来看，Anthropic 上市首日的市场热情消退速度格外快。不过过往知名上市案例也说明，上市初期跌破发行价，并不代表长期走势一定走弱。

承销商行使超额配售权后，Anthropic 本次募资规模达到 935 亿美元（现汇率约合 6,245.14 亿元人民币），刷新史上 IPO 募资纪录，超过 SpaceX 在 6 月上市时的 857 亿美元（现汇率约合 5,724.16 亿元人民币）。作为首家上市的前沿 AI 企业，Anthropic 被普遍视作整个行业的风向标。

指数基金有望带来一定买盘支撑。指数调仓分析公司英特罗皮克（Intropic）估算，被动基金到年底最多可能买入本次发行股份的三成。明晟指数将在 11 月 30 日收盘后，把 Anthropic 纳入其全球标准指数。