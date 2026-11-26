IT之家 11 月 26 日消息，行业研究机构 SemiAnalysis 昨日（11 月 25 日）发布报告，称全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 公司正在下调其 AI 计算资源的租赁价格，其重要客户 Anthropic 是否续签约 5 万台 H200 GPU 的计算合同，也出现新的不确定性。

报道称，SpaceX 已将面向小型计算集群的 Blackwell GPU 现货租赁报价，从每 GPU 小时约 15.0 至 15.5 美元（IT之家注：现汇率约合 100.2 至 103.5 元人民币），下调至 10 至 12 美元（现汇率约合 66.8 至 80.1 元人民币），降幅约为 20% 到 35%。IT之家援引博文介绍，所谓“现货租赁”，通常指客户按需租用算力，而非签订长期固定合同，因此价格变化更能直接反映短期供需状况。

与此同时，该报告称 Anthropic 可能不会续约涉及约 5 万台 H200 GPU 的集群合同。此前 Anthropic 高管在与卖方分析师会面时曾表示，其与 SpaceX 的计算协议不会延长至 2027 年第二季度之后。不过，马斯克随后回应称，Anthropic 极有可能继续向 SpaceX 租用算力，甚至希望额外获得 10 吉瓦的计算能力。

报道指出 Anthropic 已成为 SpaceX 计算业务的重要收入来源。报道援引的数据显示，自 2026 年 12 月起，Anthropic 每月将向 SpaceX 支付约 31 亿美元（现汇率约合 207.02 亿元人民币）的计算租赁费用；SpaceX 在 2026 年第三季度近三分之一的收入来自 Anthropic，且按现有协议结构，到 2,029 财年累计收入预计可达 1,205 亿美元（现汇率约合 8,047.21 亿元人民币）。

除 Anthropic 合同的不确定性外，SpaceX 似乎也在为潜在空置算力寻找新客户。报告称，SpaceX 已开始向其他客户出售部分计算能力，预计最早可在 2027 年初交付，报价约为每 GPU 小时 5 美元（现汇率约合 33.4 元人民币）。若这一报价属实，其价格将明显低于当前 Blackwell GPU 的现货租赁水平，可能进一步加剧算力价格竞争。