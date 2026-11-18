IT之家 11 月 18 日消息，SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克出人意料地透露，公司在业务预测中并未考虑来自 OpenAI 的任何收入。此前，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼谈及半导体行业可能重复计算 AI 芯片需求的问题。

两人长期以来一直在 OpenAI 的发展定位上存在分歧。奥尔特曼暗示市场可能存在一定程度的产能过剩，马斯克的回应则表明，他认为 AI 应用的市场需求依然强劲。

SpaceX 今年早些时候上市时披露，除建设地面数据中心外，公司还计划部署太空算力卫星星座，进军算力基础设施市场。

此前，奥尔特曼曾指出，数据中心建设和算力需求可能存在上限，未必能够消化芯片厂商计划提供的全部产能。

对此，马斯克 17 日晚间在 X 上作出尖锐回应，如果 OpenAI 的产品无法带动算力需求增长，就应该反思产品本身：“SpaceX 没有把 OpenAI 的任何采购收入计入预期。如果 OpenAI 的需求没有迅速增长，那就说明他们的产品有问题。”

此前，奥尔特曼在 Semafor 举办的一场活动上表示：“我认为，市场需求和数据中心建设都没有问题。但我们不可能，也没必要把每一家芯片厂商提供的芯片都买下来。”

马斯克则认为，即使没有 OpenAI 的订单，SpaceX 也能消化自身的全部芯片算力。他同样不看好新兴 AI 云服务商，甚至曾预测它们会落得“像孔雀鱼一样死去”的下场。

与此同时，马斯克计划在 2026 年底前为“巨像”数据中心部署超过 120 万块英伟达 GPU，打造全球最大的算力集群。