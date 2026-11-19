IT之家 11 月 19 日消息，当地时间 11 月 18 日，2026 年度 DealBook 峰会在美国纽约举行。《纽约时报》财经专栏作家、DealBook 创始人安德鲁・罗斯・索尔金主持了此次活动。

OpenAI CEO 萨姆・奥尔特曼、总裁格雷格・布罗克曼、SpaceX CEO 埃隆・马斯克、微软 CEO 萨提亚・纳德拉等科技行业人士出席，围绕 AI 发展、行业竞争、企业上市及技术安全等话题展开讨论。

马斯克目前人在深圳，他通过视频连线出席此次峰会。据其透露，SpaceX 计划于 2027 年开始发射新一代 Starlink Direct-to-Cell（手机直连卫星）V2 卫星，进一步提升卫星通信能力。据介绍，新一代卫星将大幅提升网络带宽，用户无需购买专用硬件，即可通过现有智能手机连接卫星网络。

根据 SpaceX 此前公布的技术资料，V2 手机直连卫星将采用定制芯片和相控阵天线，并结合新增频谱资源及优化后的 5G 协议。SpaceX 官方曾披露，单颗新一代卫星的吞吐能力预计达到第一代的约 20 倍，整个系统的总容量提升幅度则超过 100 倍。

除卫星网络外，SpaceX 还计划建设地面移动通信基础设施，以改善卫星信号难以覆盖的室内区域。马斯克提出利用公司获得的 800 MHz 频段部署大量小型地面基站，考虑将相关设备与 Starlink 卫星互联网终端结合，安装在住宅和商业建筑的屋顶上。

与传统大型移动通信基站相比，这种方案希望利用现有 Starlink 终端的部署基础，通过增加小型地面通信设备提供手机网络覆盖（800 MHz 相比更高频率的无线信号在建筑物内的传播能力更有优势）。

SpaceX 总裁兼首席运营官格温・肖特韦尔此前也介绍过类似方案，称公司希望通过部署小型基站补充卫星直连网络，而不是完全依赖传统大型蜂窝基站。马斯克预计，相关设备设计将在明年进入生产阶段。

对于传统电信运营商的竞争问题，马斯克表示，他并不认为 AT&T 和 Verizon 会因此退出市场，顶多只是损失一些收入罢了。不过，他认为未来通信带宽需求的主要增长动力将不再只是普通消费者，而是超级智能（Superintelligence）和机器人等应用。

马斯克此前曾预测，未来 3 至 5 年通信带宽需求可能增长约 1000 倍，原因是 AI 智能体和机器人数量不断增加，且单个智能体的数据通信需求可能远高于普通人类用户。

当谈及 SpaceX 与特斯拉的潜在合并，以及特斯拉未来的自动驾驶车型规划。他表示，将 SpaceX 与特斯拉合并，可能有助于两家公司共同发展先进人工智能和机器人技术。“它们不一定需要合并，但合并后会不会更好？可能会。”马斯克说。不过，他强调，任何此类交易最终都需要由 SpaceX 和特斯拉的股东决定。

马斯克还表示，特斯拉计划推出一款能够完全在无人类驾驶员干预的情况下运行的 Model Y 新版本。该车型将取消方向盘和踏板，主要用于多人出行，可搭载 6 至 7 人。

马斯克称，双座车型能够满足 90% 的汽车出行需求，但特斯拉也有必要推出能够搭载不同人数乘客的车型。他表示，公司将考虑生产适应不同载客需求的汽车。

在谈到其政治立场时，马斯克强调自己“不是 MAGA”。他对自己之前在中期选举中斥巨资帮助共和党的行为感到后悔，现在觉得当时的做法“相当愚蠢”。“这无疑表明，美国选举不仅仅是钱的问题”，马斯克说，“如果可以重来，我会少花点钱。”

在谈及英伟达前 CEO 黄仁勋时，马斯克为其公开辩护。马斯克对黄仁勋离职表示震惊。他将这一决定比作一支球队在连胜期间突然让迈克尔・乔丹坐上替补席，认为这对股东而言并不合理。“虽然黄仁勋犯了错误，但我并不认为他对美国不忠”。马斯克还表示，如果有机会，他愿意聘用黄仁勋，并称任何人都会愿意这样做。

谈到俄乌冲突时，马斯克表示，乌克兰一直在使用 SpaceX 提供的民用 Starlink 卫星通信服务支持对俄作战。马斯克还直接批评泽连斯基，称其“并非总是诚实”。

除马斯克外，奥尔特曼也谈到了 AI 行业的竞争与安全问题。他认为，AI 企业之间过于激烈的竞争可能带来风险，并表示：“在迷雾中进行竞赛是一件坏事。”他认为，当前行业更需要谨慎，而不是进一步加速竞争。

针对加州总检察长罗布・邦塔此前对 OpenAI 提起的诉讼，奥尔特曼表示，公司不同意相关指控。他承认，公司也希望此前发生的 Hugging Face 安全事件没有发生，但同时强调，AI 技术仍处于发展初期，只有面对真实世界中的问题，才能逐步找到保障技术安全的方法。

奥尔特曼和布罗克曼还谈到了黄仁勋离职一事。两人表示，已经通过私人渠道联系黄仁勋，向他及其家人表达关心。奥尔特曼称，黄仁勋是最早大力支持 OpenAI 的重要人士之一，并表示很难想象没有黄仁勋的 AI 行业。

微软 CEO 萨提亚・纳德拉则谈到了近期接连发生的网络服务故障。他表示，目前尚不确定这些故障究竟是偶发事件，还是未来可能成为常态的问题。他将当前局面与 2000 年计算机日期问题（Y2K）相比较，并指出，随着 AI 模型能力增强，软件漏洞可能被更快发现和利用，企业留给安全团队测试和修复漏洞的时间正在缩短。

纳德拉特别提到，关键基础设施面临的风险更加复杂。部分联网固件、制冷设备、暖通空调系统以及交通网络难以快速安装安全补丁，一旦遭到攻击或发生故障，可能影响重要公共服务。

当谈及黄仁勋的离职，纳德拉表示，这类公司创始人“固然独特，但他们并非神明”。纳德拉表示，黄仁勋的处境令人惋惜，但下一步该如何处理，应由英伟达董事会决定。他对公司其他部门充满信心。

当谈及政治问题，纳德拉表示自己一直试图远离华盛顿的聚光灯，而是专注于为客户提供服务。“我就是不想待在华盛顿。我只想待在华盛顿州的雷德蒙德。”

安杜里尔（Anduril）创始人帕尔默・拉奇也在峰会上谈到了 AI 与网络安全的关系。他认为，近期一系列网络故障反映出先进 AI 工具带来的攻防能力差距，部分组织正在利用这种差距获取经济利益。他表示，企业需要加强自身防御能力，实际风险取决于组织自身的准备程度。

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）CEO 大卫・埃里森在峰会上证实，马斯克已投资其旗下媒体集团。该集团今年早些时候通过一笔价值 1,100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,347.85 亿元人民币）的交易，将派拉蒙天舞与华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）合并而成。谈及马斯克成为公司股东一事，埃里森表示，马斯克并不会投资很多公司，因此能够获得他的信任并让其成为股东，是一种荣幸。

加拿大总理马克・卡尼在峰会上表示，加拿大不会在与美国的贸易谈判中退让。与此同时，加拿大与中国的贸易谈判进展顺利，双方已经就降低贸易壁垒达成协议。卡尼当天通过远程连线方式从中国深圳参加峰会。卡尼表示，加拿大与中国已经达成协议，将超过 90% 的贸易摩擦事项相关关税予以降低。他还称，中国方面的谈判方式非常专业，整体推进过程比较顺畅。相比之下，加拿大与美国之间仍存在一系列贸易分歧。“如果你问的是美国，那么我们在那里仍然存在一系列问题。”

此外，原定出席峰会的美国副总统 JD 万斯临时取消行程。《纽约时报》报道称，万斯被要求留在华盛顿参加会议。峰会主持人索尔金提到，近期微软、美国国家安全局、航空运输系统、摩根大通和 Zelle 等多个领域接连发生服务中断，也是万斯需要留在华盛顿的背景之一。

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