IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻报道，11 月 26 日上午 9 时许，由我国自主研制的国产 16 米级超大直径盾构机“江海号”顺利越过长江南岸大堤，完成长江水域段 7.46 公里的掘进任务，成功“上岸”，抵达江苏太仓，标志着世界最长公路水下盾构隧道 —— 海太长江隧道首线（右线）成功穿越长江，进入贯通冲刺阶段。

海太长江隧道工程全长 39.07 公里，北接南通海门、南连苏州太仓，采用双向六车道高速公路设计标准，设计时速 100 公里，其中过江隧道长 11.185 公里，以“明挖法 + 盾构法”的组合方式施工，盾构管片外径达 16 米。

该隧道是目前世界最长公路水下盾构隧道，也是目前长江上建设的最大直径隧道，被誉为新“万里长江第一隧”。隧道右线盾构段全长 9315 米，采用一台最大开挖直径达 16.64 米的国产超大直径盾构机“江海号”掘进。

“江海号”盾构机自 2025 年 4 月从长江北岸南通海门始发掘进，完成江北陆域段掘进后，于 2025 年 9 月正式进入长江水域段掘进，2026 年 5 月抵达江底 75 米最低点，直至 11 月驶出长江水域，总共历时约 14 个月完成了江底“大考”。

“江海号”超长距离穿江掘进期间，先后历经稳步驶入长江、长下坡掘进至最低点（江底 75 米）、爬坡抬升变姿掘进出长江三个高难度施工阶段，以日均 20 米的速度平稳顺利穿越长江。这一过程中，施工面临超长距离、超大直径、超高水压、超大埋深、复杂地层等多重考验，难度系数呈阶梯式逐步叠加。

此次成功穿越，意味着国产 16 米级超大直径盾构设备和掘进施工技术在长江江底成功接受检验，还创造了连续江底掘进 7.46 公里、最高月掘进尺 664 米的新纪录。

IT之家查询了解到，海太长江隧道是《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》和《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划》重点推动建设项目。项目建成后，将大幅缩短南通与苏南、上海的通行时间，推动长三角核心区“1 小时经济圈”高效互通，对贯彻长三角一体化发展战略、优化长江干线过江通道布局具有重大意义。

▲ 海太长江隧道线位图，图源“南通发布”，下同