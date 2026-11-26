IT之家 11 月 26 日消息，据日经亚洲 11 月 25 日报道，三星电子和 SK 海力士两大存储企业，正在采用由长江存储率先开发的芯片堆叠技术。

这一举措表明，长江存储已经迅速赶上那些规模更大的半导体竞争对手，并拥有了庞大的知识产权储备。

三位知情人士透露，三星和 SK 海力士一直在探索 3D NAND 闪存的堆叠技术，并通过交叉许可协议，同意采用长江存储 Xtacking 中的部分相关技术。

IT之家查询公开资料获悉，晶栈 Xtacking 是长江存储核心技术品牌，始于 2018 年，可实现在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元，这样有利于选择更先进的逻辑工艺，从而让 NAND 获取更高的 I/O 接口速度及更多的操作功能。

在传统 3DNAND 架构中，外围电路约占芯片面积 20~30%，晶栈 Xtacking 技术创新的将外围电路置于存储单元之上，从而实现比传统 3D NAND 更高的存储密度，芯片面积可减少约 25%。

晶栈 Xtacking 技术充分利用存储单元和外围电路的独立加工优势，实现了并行的、模块化的产品设计及制造，产品开发时间可缩短三个月，生产周期可缩短 20%。此外，这种模块化的方式也为引入 NAND 外围电路的创新功能以实现 NAND 闪存的定制化提供了可能。