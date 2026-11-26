IT之家 11 月 26 日消息，2026 集成电路发展论坛（北京）暨第三十二届集成电路设计业展览会（ICCAD-Expo 2026）于 11 月 19 日-20 日在北京亦庄举办，阿里巴巴达摩院首席科学家孟建熠（IT之家注读音：yì）发表《玄铁 RISC-V IP 技术创新与规模化应用》主旨演讲，指出 RISC-V 经过十余年发展，已拥有 125 项扩展、指令超 1000 条，应用从嵌入式领域向高性能计算、AI 和云服务器拓展。

孟建熠透露，玄铁 IP 已实现规模化落地，芯片累计出货超 60 亿颗，覆盖物联网、工控、车载等场景；新发布的玄铁 E908A 支持 ASIL-D 等级，玄铁亦积极参与 RISC-V 软件生态和国际标准建设。

据芯榜报道，孟建熠还特别提到，安卓 17 已经正式支持 RISC-V 架构。这将为 RISC-V 进入更广泛的智能终端市场创造新的机会。

IT之家获悉，在 IP 赋能 IC 设计分论坛，达摩院资深技术专家、玄铁处理器研发负责人陈晨带来《从高性能计算到 AI 原生：玄铁 RISC-V 处理器的架构跃迁》主题演讲。他指出，RISC-V 走向下一个十年需打赢两场战役：对标 X 架构、A 架构主线核的通用高性能攻坚战，以及从训练、推理到 Agentic 的 AI 突围战。

当前，RISC-V 服务器级能力已基本补齐，H 扩展、AIA、Nexus Trace、IOMMU、RERI 与 Server SoC Specification 等均已 Ratify。Agentic AI 时代，CPU 与 GPU 从串行交替转向紧密协同，CPU 重新进入逻辑关键路径，从“后勤管家”变为“执行搭档”；价值上移叠加场景深度定制需求，让开放 ISA 从架构选择走向平台创新，RISC-V 由此获得历史窗口。

达摩院玄铁 RISC-V 高级技术专家尚云海介绍了玄铁全栈软件能力的建设进展：

玄铁 GCC 与 LLVM 使 Coremark、Whetstone 性能达到开源版本的 1.4 至 2 倍，并已向社区贡献 148 个 GCC patch、172 个 LLVM patch；

TORQ AI 软件栈支持 PyTorch、vLLM、SGLang 等主流框架，覆盖 Qwen、DeepSeek、Llama 等大模型与 100 余个算子，典型算子硬件利用率超过 90%。

生态共建层面，玄铁与如意社区、OpenHarmony、OpenKylin、Ubuntu、OpenAnolis 分别在内核上游、端侧 AIoT、桌面生态、首个 RISC-V LTS 版本与云计算服务器场景展开深度合作，推动 RISC-V 软件生态从适配走向成熟。