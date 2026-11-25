IT之家 11 月 25 日消息，OriginOS 7 新一轮机型迎来升级。本次 OriginOS 7 尝鲜招募于 2026 年 11 月 25 日 10:00 启动，至 12 月 9 日 23:59 截止，招募人数不限量。

系统将按照用户尝鲜申请的顺序分批推送更新包：

11 月 25 日 10:30 首批推送 5000 名申请用户，

11 月 26 日推送 15000 名，

11 月 27 日推送 50000 名，

11 月 28 日推送 100000 名，

11 月 29 日为所有已提交尝鲜申请的用户完成推送；

11 月 30 日至 12 月 9 日期间提交申请的用户，可在申请当日收到版本推送。实际推送进度若受不可控因素影响出现调整，vivo 将通过官方社区发布公告说明。

适配机型及版本基线要求

本次共有 23 款 vivo、iQOO 手机与平板设备进入尝鲜名单，用户需将设备升级至对应指定版本或更高版本，方可提交尝鲜申请。进入「设置 > 系统管理与升级 > 系统升级」即可检测当前版本，各机型要求如下：

X Fold2：16.3.18.1.W10.V000L1

X100 Ultra：16.2.20.0.W10.V000L1

X100s Pro：16.2.13.1.W10.V000L1

X100 Pro：16.2.13.1.W10.V000L1

X100s：16.2.17.4.W10.V000L1

X100：16.2.17.4.W10.V000L1

S50 Pro mini：16.0.19.12.W10.V000L1

S50：16.0.16.1.W10.V000L1

S50t：16.0.16.1.W10.V000L1

S50t 元气版：16.0.16.1.W10.V000L1

vivo Pad5：16.1.10.7.W10.V000L1

vivo Pad5e：16.2.11.5.W10.V000L1

vivo Pad5c：16.2.11.5.W10.V000L1

iQOO 12 Pro：16.2.21.1.W10.V000L1、16.2.21.1.W10.V0101L23

iQOO 12：16.2.21.1.W10.V000L1、16.2.21.1.W10.V0101L23

iQOO Neo9S Pro+：16.2.16.1.W10.V000L1

iQOO Neo9S Pro：16.2.13.1.W10.V000L1

iQOO Neo9 Pro：16.2.13.1.W10.V000L1

iQOO Neo9：16.2.14.1.W10.V000L1

iQOO Z11 Turbo：16.0.12.16.W10.V000L1

iQOO Pad5：16.1.10.7.W10.V000L1

iQOO Pad5e：16.2.11.5.W10.V000L1

iQOO Pad5c：16.2.11.5.W10.V000L1

尝鲜申请与问题反馈流程

用户需先将设备升级至上述指定基线版本，随后依次进入「设置 > 系统管理与升级 > 系统升级 > 右上角两点 > 升级尝鲜」，在新版本尝鲜卡片中点击「查看详情」，按照页面提示完成尝鲜申请；当页面下方按钮显示「已加入本次尝鲜，尝鲜版本将分批推送」字样时，即代表申请成功。若通过 vivo 官网 APP 打开 vivo 社区，可直接跳转至申请界面完成操作。

用户在尝鲜使用过程中遇到问题，可按照官方指定路径反馈：打开 vivo 官网 APP 进入底部「社区」，在顶部选择「圈子」，找到「玩机圈 > 升级尝鲜」板块，点击右下角「+」号选择「提问」并发布内容即可完成反馈。

升级注意事项