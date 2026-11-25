IT之家 11 月 25 日消息，OriginOS 7 新一轮机型迎来升级。本次 OriginOS 7 尝鲜招募于 2026 年 11 月 25 日 10:00 启动，至 12 月 9 日 23:59 截止，招募人数不限量。
系统将按照用户尝鲜申请的顺序分批推送更新包：
11 月 25 日 10:30 首批推送 5000 名申请用户，
11 月 26 日推送 15000 名，
11 月 27 日推送 50000 名，
11 月 28 日推送 100000 名，
11 月 29 日为所有已提交尝鲜申请的用户完成推送；
11 月 30 日至 12 月 9 日期间提交申请的用户，可在申请当日收到版本推送。实际推送进度若受不可控因素影响出现调整，vivo 将通过官方社区发布公告说明。
适配机型及版本基线要求
本次共有 23 款 vivo、iQOO 手机与平板设备进入尝鲜名单，用户需将设备升级至对应指定版本或更高版本，方可提交尝鲜申请。进入「设置 > 系统管理与升级 > 系统升级」即可检测当前版本，各机型要求如下：
X Fold2：16.3.18.1.W10.V000L1
X100 Ultra：16.2.20.0.W10.V000L1
X100s Pro：16.2.13.1.W10.V000L1
X100 Pro：16.2.13.1.W10.V000L1
X100s：16.2.17.4.W10.V000L1
X100：16.2.17.4.W10.V000L1
S50 Pro mini：16.0.19.12.W10.V000L1
S50：16.0.16.1.W10.V000L1
S50t：16.0.16.1.W10.V000L1
S50t 元气版：16.0.16.1.W10.V000L1
vivo Pad5：16.1.10.7.W10.V000L1
vivo Pad5e：16.2.11.5.W10.V000L1
vivo Pad5c：16.2.11.5.W10.V000L1
iQOO 12 Pro：16.2.21.1.W10.V000L1、16.2.21.1.W10.V0101L23
iQOO 12：16.2.21.1.W10.V000L1、16.2.21.1.W10.V0101L23
iQOO Neo9S Pro+：16.2.16.1.W10.V000L1
iQOO Neo9S Pro：16.2.13.1.W10.V000L1
iQOO Neo9 Pro：16.2.13.1.W10.V000L1
iQOO Neo9：16.2.14.1.W10.V000L1
iQOO Z11 Turbo：16.0.12.16.W10.V000L1
iQOO Pad5：16.1.10.7.W10.V000L1
iQOO Pad5e：16.2.11.5.W10.V000L1
iQOO Pad5c：16.2.11.5.W10.V000L1
尝鲜申请与问题反馈流程
用户需先将设备升级至上述指定基线版本，随后依次进入「设置 > 系统管理与升级 > 系统升级 > 右上角两点 > 升级尝鲜」，在新版本尝鲜卡片中点击「查看详情」，按照页面提示完成尝鲜申请；当页面下方按钮显示「已加入本次尝鲜，尝鲜版本将分批推送」字样时，即代表申请成功。若通过 vivo 官网 APP 打开 vivo 社区，可直接跳转至申请界面完成操作。
用户在尝鲜使用过程中遇到问题，可按照官方指定路径反馈：打开 vivo 官网 APP 进入底部「社区」，在顶部选择「圈子」，找到「玩机圈 > 升级尝鲜」板块，点击右下角「+」号选择「提问」并发布内容即可完成反馈。
升级注意事项
本次升级不会主动删除用户数据，但升级前务必备份全部个人数据并确认备份完整有效；
为保证应用兼容性，升级完成后建议进入 vivo 应用商店，将所有第三方 APP 更新至最新版本；
本次属于大版本更新，安装包体积较大，建议在 Wi-Fi 环境下完成下载，升级过程耗时较长，请保持设备电量充足，中途不要进行其他操作，避免升级中断导致系统损坏；
尝鲜版本为非稳定公测版本，可能存在功能问题，若无法接受相关风险，可通过官方降级工具回退至 OriginOS 6，或前往线下售后网点处理，降级前同样需要完整备份个人数据；
升级完成后系统会在后台进行深度优化，期间设备可能出现轻微发热、耗电加快、临时卡顿或充电速度变慢的情况，属于正常现象，可进入「设置 > 电池 > 省电管理 > 应用深度优化」启动优化，或静置熄屏充电 2 小时加速优化完成；
升级后建议进入「设置 > 系统管理与升级 > 客户服务 > 用户体验改进计划」，开启加入用户体验改进计划，帮助官方收集优化系统体验；
撤销尝鲜申请后将无法及时收到后续尝鲜版本推送，已经升级至 OriginOS 7 尝鲜版本的设备无法直接退出尝鲜，需先降级回 OriginOS 6 后再进入申请界面操作退出；
本次活动严禁恶意套取资格、刷量、攻击系统等违规行为，vivo 有权终止违规用户的参与资格并保留追索权利，如遇不可抗力因素官方可调整或暂停本次活动。