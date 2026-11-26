IT之家 11 月 26 日消息，据澎湃新闻今天报道，宇树科技创始人、董事长王兴兴近日在 WISE2026 大会表示，OpenAI 机器人团队是合并而非撤销，说明其找到了更确定的技术方向。

IT之家从原报道获悉，王兴兴认为 OpenAI 合并机器人实验室反而是好事，或者说 OpenAI 内部看到了确定性的方向。他们可能发现某项技术，将模型合并以后效果更好。

过去这些年 AI 已经充分证明一件事情，就是更大的模型效果更好，国内、国外的公司都在把原本相对孤立训练的机器人模型数据，合并到自己的大模型里。既提升了机器人的推理决策能力，又提升了大模型对物理世界的理解，这是相辅相成的事。

而且全球范围内，大家最近几年对机器人的笃定非常强，虽然最近没有非常大的技术突破，但每年的突破还是非常可观的。底层技术层面，王兴兴一直相信机器人或物理 AI 没有绝对跨不过的坎，未来几年必定会出现突破。

据IT之家此前援引外媒消息，OpenAI 已解散独立机器人团队，并将相关人员调至公司其他部门。OpenAI 向《财富》杂志确认了此次组织调整，只是强调本次调整并非退出机器人领域，机器人仍是其长期愿景的核心，重组旨在加快研发。