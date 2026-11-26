IT之家 11 月 26 日消息，Rockstar Games 开发主管 Rob Nelson 近日接受外媒 Eurogamer 采访时详细介绍了《GTA6》新增的“犯罪档案（Criminal Profile）”系统，该系统主要用于记录双主角杰森（Jason）与露西亚（Lucia）的行为方式，让玩家在游戏中的选择产生更长远的影响。

Rob Nelson 表示，犯罪档案系统实际上源自《荒野大镖客：救赎 2》的开发经验，尤其是其中的荣誉值机制。开发团队推出这一系统，主要是希望玩家能够通过更多方式与开放世界互动，以进一步增强游戏性。

Nelson 透露，这套系统的构想可以追溯到 2015 至 2016 年，当时 Rockstar 正处于探索《GTA 6》开发方向的早期阶段，工作室的大部分开发资源仍投入在《荒野大镖客：救赎 2》中。团队希望让 NPC 的行为更加复杂，同时为玩家提供比以往更多的互动选择，让解决问题的方式不再只有暴力。

随着相关机制逐渐成形，Rockstar 开始思考“如何让玩家的实际行为与剧情塑造的角色形象保持一致”。Nelson 表示，开发《荒野大镖客：救赎 2》时，团队发现，如果强行要求玩家体验主角的救赎历程，实际效果可能并不理想。

为了让玩家更愿意投入主角亚瑟 · 摩根的故事，Rockstar 最终增加了玩家的自主选择空间，让玩家能够通过自己的行为建立与角色之间的联系。

《荒野大镖客：救赎 2》的开发经验也成为《GTA 6》的重要设计参考。Rockstar 将玩家选择的影响范围从关键剧情延伸至日常互动，让玩家自行决定如何与游戏世界相处。Nelson 指出，这些选择往往意味着需要付出代价，或者投入更多时间与精力。开发团队希望借此让玩家真正感受到每次选择的分量，并接受自身行为带来的结果。

Nelson 还表示“像我这样喜欢在游戏世界中扮演角色、融入环境的玩家，会觉得这些互动很有趣，也会开始考虑克制自己的行为。这是一种过去可能没人想过的游玩方式。”

他以《GTA 5》为例解释称，过去玩家即使突然掏出霰弹枪或火箭发射器，NPC 通常也不会特别在意，直到玩家举枪瞄准，他们才会感到恐惧并四散逃跑。在这种设计下，玩家就像是能够在城市中横行无阻的半神。虽然这种玩法确实很有趣，但开发团队也开始思考：“这样的乐趣究竟能持续多久？”

为此，Rockstar 开始尝试让游戏中的各种情境更加贴近现实，包括调整武器获取方式，以及 NPC 面对威胁时的反应。例如，玩家在《GTA6》中不能再像过去一样随时凭空掏出火箭发射器，而是需要先叫来一辆汽车，再打开后备箱取出武器，上述这些动作同样引起周围 NPC 的注意，让他们意识到玩家正在做什么，并尝试躲避或报警。

Nelson 还以抢夺摩托车为例，玩家将骑手从车上拽下来时，对方可能会掏枪反击，迫使玩家开枪将其击毙，甚至让主角抱怨“是你逼我的！”当游戏中的冲突拥有更加明确的前因后果，玩家的每一次行动也就有了更实际的分量，而这些具有具体情境的互动，还能带来更加自然、有趣的幽默效果。

不过，增加行为后果并不意味着 Rockstar 打算限制玩家使用暴力。Nelson 强调，玩家依然可以在游戏中大开杀戒，不断累积犯罪行为。玩家亦可自行关闭犯罪档案系统的通知提示，进一步增强游戏沉浸感，不必刻意遵循系统设定的规则。