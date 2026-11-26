IT之家 11 月 26 日消息，游戏媒体 mp1st 昨日（11 月 25 日）发布博文，挖掘分享了《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏主机版画面设置，首次较完整地揭示了该作在 PS5、PS5 Pro、Xbox Series X 和 Xbox Series S 上的图形差异。

IT之家援引博文介绍，附上四款游戏主机《侠盗猎车手 VI》画面核心差异如下：

设置项 PS5 Pro（Trinity） PS5（Prospero）与 Xbox Series X（Anaconda） Xbox Series S（Lockhart） 全局光照（globalIlluminationQuality） 高 中 中 BVH 质量（bvhQuality） 极高 高 低 光线追踪方向阴影（rtDirectionalShadows） 高 未出现（关闭） 未出现（关闭） 光线追踪局部阴影（rtLocalShadows） 高 未出现（关闭） 未出现（关闭） 光线追踪 LOD 光源阴影（rtLODLightShadows） true（开启） 未出现（关闭） 未出现（关闭） 阴影透明度质量（shadowAlphaShadowQuality） 高 中 低 动态模糊比例（motionBlurScale） 1.5 未出现（默认） 未出现（默认）

基础画面设置：

设置项 Xbox Series S（Lockhart） Xbox Series X（Anaconda） PS5（Prospero） PS5 Pro（Trinity） 全局光照（Global Illumination） 中 中 中 高 方向阴影（Directional Shadows） 中 高 高 低（光线追踪已启用） 局部阴影（Local Shadows） 低 高 高 低（光线追踪已启用） 纹理质量（Texture Quality） 中 高 高 高 细分曲面（Tessellation） 低 高 高 高 头发质量（Hair Quality） 中 高 高 高

光线追踪与阴影设置：

设置项 Xbox Series S（Lockhart） Xbox Series X（Anaconda） PS5（Prospero） PS5 Pro（Trinity） BVH 质量／光线追踪结构（BVH Quality (RT Structure)） 低 高 高 极高 光线追踪方向阴影（RT Directional Shadows） —（关闭） —（关闭） —（关闭） 高 光线追踪局部阴影（RT Local Shadows） —（关闭） —（关闭） —（关闭） 高 光线追踪 LOD 光源阴影（RT LOD Light Shadows） —（关闭） —（关闭） —（关闭） true（开启） 阴影透明度质量（Shadow Alpha Quality） 低 中 中 高 着色透明阴影（Tinted Alpha Shadows） false（关闭） true（开启） true（开启） true（开启） 草丛阴影（Grass Shadows） 低 中 中 中 地形／树木／替身模型质量（Terrain / Tree / Imposter Quality） 低 中 中 中 地形阴影质量（Terrain Shadow Quality） 中 中 中 中 纹理流送／时间周期（Texture Streaming / Timecycle） 低 中 中 中 装饰分辨率偏移（Decoration Res Shift） 1 0 0 0 草丛 LOD／手动 Mip 偏移（Grass LOD / Manual Mip Bias） 0.8 / -1.5 默认 默认 默认

材质、光照与水体设置：

设置项 Xbox Series S（Lockhart） Xbox Series X（Anaconda） PS5（Prospero） PS5 Pro（Trinity） 头发 GPU 预算／模拟（Hair GPU Budget / Simulation） 低 高 高 高 粒子光照（Particle Lighting） 低 高 高 高 动态模糊比例（Motion Blur Scale） 默认（16.0 上限） 默认（16.0 上限） 默认（16.0 上限） 1.5（16.0 上限） 车辆最大纹理／高清数量（Vehicle Max Textures / HD Count） 中 / 0 极高 / 2 极高 / 2 极高 / 2 武器最大纹理（Weapon Max Textures） 低 中 中 中 体积光照（Volumetrics Lighting） 低 中 中 中 水体模拟与表面波动（Water Sim & Surface Waves） 中 高 高 高 水体细分曲面（Water Tessellation） 低 默认 默认 默认

世界与物理设置：

设置项 Xbox Series S（Lockhart） Xbox Series X（Anaconda） PS5（Prospero） PS5 Pro（Trinity） AI（行为、动作等） 中 高 高 高 行人与车辆密度（Pedestrian & Vehicle Density） 中 高 高 高 物理质量（Physics Quality） 中 高 高 高

该媒体指出 PS5 Pro 在全局光照、BVH 质量、阴影透明度、光线追踪方向阴影、光线追踪局部阴影及光线追踪 LOD 光源阴影方面均为最高或独有配置。

PS5 与 Xbox Series X 在方向阴影、局部阴影、纹理、细分曲面、头发、粒子光照、水体模拟、AI、行人与车辆密度及物理质量等多数设置上保持一致。

Xbox Series S 在全局光照、局部阴影、纹理、细分曲面、BVH 质量、草丛、地形、体积光照、水体及物理等多项设置上处于较低档位，明显偏向性能优先。

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