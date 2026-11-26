IT之家 11 月 26 日消息，游戏媒体 mp1st 昨日（11 月 25 日）发布博文，挖掘分享了《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏主机版画面设置，首次较完整地揭示了该作在 PS5、PS5 Pro、Xbox Series X 和 Xbox Series S 上的图形差异。
IT之家援引博文介绍，附上四款游戏主机《侠盗猎车手 VI》画面核心差异如下：
|设置项
|PS5 Pro（Trinity）
|PS5（Prospero）与 Xbox Series X（Anaconda）
|Xbox Series S（Lockhart）
|全局光照（globalIlluminationQuality）
|高
|中
|中
|BVH 质量（bvhQuality）
|极高
|高
|低
|光线追踪方向阴影（rtDirectionalShadows）
|高
|未出现（关闭）
|未出现（关闭）
|光线追踪局部阴影（rtLocalShadows）
|高
|未出现（关闭）
|未出现（关闭）
|光线追踪 LOD 光源阴影（rtLODLightShadows）
|true（开启）
|未出现（关闭）
|未出现（关闭）
|阴影透明度质量（shadowAlphaShadowQuality）
|高
|中
|低
|动态模糊比例（motionBlurScale）
|1.5
|未出现（默认）
|未出现（默认）
基础画面设置：
|设置项
|Xbox Series S（Lockhart）
|Xbox Series X（Anaconda）
|PS5（Prospero）
|PS5 Pro（Trinity）
|全局光照（Global Illumination）
|中
|中
|中
|高
|方向阴影（Directional Shadows）
|中
|高
|高
|低（光线追踪已启用）
|局部阴影（Local Shadows）
|低
|高
|高
|低（光线追踪已启用）
|纹理质量（Texture Quality）
|中
|高
|高
|高
|细分曲面（Tessellation）
|低
|高
|高
|高
|头发质量（Hair Quality）
|中
|高
|高
|高
光线追踪与阴影设置：
|设置项
|Xbox Series S（Lockhart）
|Xbox Series X（Anaconda）
|PS5（Prospero）
|PS5 Pro（Trinity）
|BVH 质量／光线追踪结构（BVH Quality (RT Structure)）
|低
|高
|高
|极高
|光线追踪方向阴影（RT Directional Shadows）
|—（关闭）
|—（关闭）
|—（关闭）
|高
|光线追踪局部阴影（RT Local Shadows）
|—（关闭）
|—（关闭）
|—（关闭）
|高
|光线追踪 LOD 光源阴影（RT LOD Light Shadows）
|—（关闭）
|—（关闭）
|—（关闭）
|true（开启）
|阴影透明度质量（Shadow Alpha Quality）
|低
|中
|中
|高
|着色透明阴影（Tinted Alpha Shadows）
|false（关闭）
|true（开启）
|true（开启）
|true（开启）
|草丛阴影（Grass Shadows）
|低
|中
|中
|中
|地形／树木／替身模型质量（Terrain / Tree / Imposter Quality）
|低
|中
|中
|中
|地形阴影质量（Terrain Shadow Quality）
|中
|中
|中
|中
|纹理流送／时间周期（Texture Streaming / Timecycle）
|低
|中
|中
|中
|装饰分辨率偏移（Decoration Res Shift）
|1
|0
|0
|0
|草丛 LOD／手动 Mip 偏移（Grass LOD / Manual Mip Bias）
|0.8 / -1.5
|默认
|默认
|默认
材质、光照与水体设置：
|设置项
|Xbox Series S（Lockhart）
|Xbox Series X（Anaconda）
|PS5（Prospero）
|PS5 Pro（Trinity）
|头发 GPU 预算／模拟（Hair GPU Budget / Simulation）
|低
|高
|高
|高
|粒子光照（Particle Lighting）
|低
|高
|高
|高
|动态模糊比例（Motion Blur Scale）
|默认（16.0 上限）
|默认（16.0 上限）
|默认（16.0 上限）
|1.5（16.0 上限）
|车辆最大纹理／高清数量（Vehicle Max Textures / HD Count）
|中 / 0
|极高 / 2
|极高 / 2
|极高 / 2
|武器最大纹理（Weapon Max Textures）
|低
|中
|中
|中
|体积光照（Volumetrics Lighting）
|低
|中
|中
|中
|水体模拟与表面波动（Water Sim & Surface Waves）
|中
|高
|高
|高
|水体细分曲面（Water Tessellation）
|低
|默认
|默认
|默认
世界与物理设置：
|设置项
|Xbox Series S（Lockhart）
|Xbox Series X（Anaconda）
|PS5（Prospero）
|PS5 Pro（Trinity）
|AI（行为、动作等）
|中
|高
|高
|高
|行人与车辆密度（Pedestrian & Vehicle Density）
|中
|高
|高
|高
|物理质量（Physics Quality）
|中
|高
|高
|高
该媒体指出 PS5 Pro 在全局光照、BVH 质量、阴影透明度、光线追踪方向阴影、光线追踪局部阴影及光线追踪 LOD 光源阴影方面均为最高或独有配置。
PS5 与 Xbox Series X 在方向阴影、局部阴影、纹理、细分曲面、头发、粒子光照、水体模拟、AI、行人与车辆密度及物理质量等多数设置上保持一致。
Xbox Series S 在全局光照、局部阴影、纹理、细分曲面、BVH 质量、草丛、地形、体积光照、水体及物理等多项设置上处于较低档位，明显偏向性能优先。
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