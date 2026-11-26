IT之家 11 月 26 日消息，科技媒体 macobserver 昨日（11 月 25 日）发布博文，报道称初创公司 Savage Technology 发布其首款智能眼镜产品 Orrorin，试图把类似苹果 Vision Pro 的手势交互体验，装进一副仅重 45 克、可日常佩戴的眼镜中。

定位方面，Orrorin 聚焦于轻量化的信息显示与免手操作交互：用户可在眼前查看通知、应用界面和数字信息，并通过手指捏合动作操控菜单。

Savage Technology 称，这副眼镜的重量约为苹果 Vision Pro 及其外置电池组的二十五分之一，希望以此解决传统头显笨重、难以长时间佩戴的问题。

体验方面，Savage 表示 Orrorin 将借鉴苹果 Vision Pro 最具代表性的交互方式，用自然手势操作悬浮在眼前的数字界面。用户只需在身体一侧自然地做出小幅手指捏合动作，即可控制眼镜中的菜单和界面，例如处理浮现的通知或选择应用选项。

在实现方式，Orrorin 不需要额外的智能戒指、腕带或手持设备，主要依靠眼镜内置的手部追踪传感器识别动作。

在硬件设计上，Orrorin 的两块镜片均内置彩色显示屏，佩戴者双眼都能看到界面内容。官方表示该眼镜主要提供清晰、轻量的现实叠加信息。IT之家附上相关演示视频如下：

用户可以在行走、通勤或处理日常事务时快速查看内容，而不必掏出手机或佩戴沉重的头显。眼镜还具备视线感知调暗功能：当用户移开视线时，屏幕会自动变暗，以减少对现实视野的干扰。

该产品售价 799 美元（IT之家注：现汇率约合 5,336 元人民币），目前仍处于工程验证阶段，预计 2027 年开始交付。