IT之家 11 月 26 日消息，国家企业信用信息公示系统显示，11 月 24 日，DeepSeek 运营主体杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发生工商变更，经营范围新增“第一类增值电信业务、第二类增值电信业务”及货物进出口、技术进出口、进出口代理，同日完成投资人变更与章程备案。

根据《电信业务分类目录》，增值电信业务分为第一类增值电信业务（B1）和第二类增值电信业务（B2），开展相关业务需取得对应的增值电信业务经营许可证。

第一类增值电信业务（B1）：侧重基于设施和资源类的业务，涉及机房、网络节点、带宽与接入资源。

第二类增值电信业务（B2）：侧重基于公共应用平台类的业务，偏重信息服务、数据处理、通信应用与交互平台。

据IT之家此前报道，11 月 17 日，DeepSeek 运营主体杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司完成工商变更，新增股东杭州程砚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

据证券时报援引知情交易人士消息，DeepSeek 此轮融资募资规模区间在 1000 亿元至 1055 亿元，投后估值约 6155 亿元。叠加 2026 年 6 月首轮约 510 亿元融资，市场测算其短时间内两轮累计吸纳资金将超 1500 亿元。

据测算，梁文锋直接及间接持股比例合计约 67.42%，千亿资本入场并未改变控制权归属。