IT之家 11 月 26 日消息，日本计算机制造商 Mouse Computer 近日推出 CA 系列迷你主机，包含三种机型，均搭载 AMD 锐龙系列处理器，并采用纯白色机身。
其中，入门款 CA-A5A01 搭载锐龙 5 3501U 处理器，采用 4 核心 8 线程设计，集成 Radeon Vega 8 核显。配备 8GB DDR4-2400 内存与 128GB NVMe SSD，最高支持 64GB 内存，并提供 1 个 PCIe 3.0 x4 SSD 插槽，售价 99,800 日元（IT之家注：现汇率约合 4,184 元人民币）。
标准款 CA-A5A01 采用锐龙 5 6600H 处理器，采用 6 核心 12 线程设计，集成 Radeon 660M 核显。配备 16GB 板载 LPDDR5-6400 内存和 2 块 256GB NVMe SSD，同时提供 2 个 PCIe 4.0 x4 存储插槽，售价 139,800 日元（现汇率约合 5,860 元人民币）。
高端款 CA-A7A01 搭载锐龙 7 255 处理器，采用 8 核心 16 线程设计，集成 Radeon 780M 核显。配备 16GB DDR5-5600 内存和 1 块 256GB NVMe SSD。与标准款不同，该机的内存支持升级，最高可扩展至 64GB，并提供 2 个 PCIe 4.0 x4 SSD 插槽，售价 189,800 日元（现汇率约合 7,956 元人民币）。
这三款迷你主机均采用纯白色机身，侧面设有散热开孔。正面提供 1 个 USB-C 接口和 1 个 USB-A 接口，以及 3.5mm 耳机孔。背面配备 2 个 USB-A 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DisplayPort 1.4 接口和 2 个以太网接口。
此外，搭载锐龙 7 处理器的高端款配备双 2.5GbE 和 40Gbps USB4。两款锐龙 5 机型则配备 1GbE。